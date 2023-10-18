Ситуація у секторі Гази жахлива, зазначив посол України в Ізраїлі.

Війна в Ізраїлі 2023 триває. Вранці була інформація про бажання 298 громадян України евакуюватися з сектору Гази, але зараз це не можливо.

Про це у середу, 18 жовтня, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. "Що стосується Гази, то там, на жаль, біда", - зазначив він. При цьому додав, що, за оцінками українського представництва в Палестинській автономії, там проживає близько 500 осіб, що перебувають на обліку. "Вранці було 298 осіб, які бажають евакуюватися, бо там жах, що відбувається. Серед них двоє поранених - один важкий", - розповів Корнійчук.

За його словами, багато людей перебуває в школі неподалік від пункту пропуску біля Єгипту.

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"Він не відкритий. Ми вживаємо всіх можливих заходів разом з нашими іноземними партнерами, щоб його відкрити якомога швидше. Але тут нашого бажання замало, тут потрібне і сприяння єгипетської сторони і згода ХАМАСу - і це найважче, бо з ХАМАСом ми переговори ввести не збираємося", - повідомив посол.

При цьому додав, що єгипетська сторона проводить такі переговори. Корнійчук зазначає, що Ізраїль пішов на певні поступки уже по відношенню Гази - відновлено водопостачання, ймовірно, електроенергію, яку Ізраїль відключив відразу після початку агресії, а також є певна згода на доставку гуманітарних вантажів з Єгипту.

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Як відомо, внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль загинули понад 1 000 людей, серед яких було 11 громадян України.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що майже 260 українців потребують евакуації із сектора Гази. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що навіть США не могли евакуювати своїх громадян з сектору Гази.

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