Військова мета полягає в тому, щоб усунути ХАМАС від військового та політичного контролю над Сектором Гази, стверджує ізраїльська влада.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдає масованих авіаударів по об’єктах палестинського терористичного угруповання ХАМАС в Секторі Гази, пише Times of Israel.

Також в ЦАХАЛ заявили, що підготовка до "значної наземної операції" в Секторі Гази наразі на стадії завершення. Ізраїльська армія попереджає, що готова "розширити наступ", зокрема, шляхом "спільної та скоординованої атаки з повітря, моря та землі".

"Батальйони і солдати ЦАХАЛ розгорнуті по всій країні і підвищують готовність до наступних етапів війни з акцентом на значну наземну операцію", – додають військові.

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Голова Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі оголосив, що військова мета полягає в тому, щоб усунути ХАМАС від військового та політичного контролю над Сектором Гази. Водночас він уникнув відповіді на запитання про те, чи Ізраїль прагне повернутися до окупації Сектора Гази.

"Ми не можемо повідомляти ворогу про те, що насувається. Ми можемо сказати ХАМАС, що це йому заборонено бути сувереном у Газі. ХАМАС не буде правителем, сувереном у Газі після битви", – каже Ханегбі.

Війна в Ізраїлі - це треба знати

Палестинське терористичне угруповання ХАМАС, що контролює Сектор Гази – одну з частин частково визнаної Палестинської автономії, минулої суботи вдалося до масованої атаки по ізраїльських містах, а також вторглося до південних регіонів країни.

До 9 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відновила контроль над захопленими бойовиками населеними пунктами. Водночас Ізраїль оголосив про повну блокаду Гази і подвоїв удари по регіону.

13 жовтня ЦАХАЛ закликала до евакуації усього палестинського населення. Повідомлялося про можливий початок наземного вторгнення до Сектору Гази.

14 жовтня прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу вперше з моменту загострення конфлікту відвідав постраждалі прикордонні регіони. На зустрічі з військовими він заявив, що "наступний етап [війни] наближається".

Внаслідок конфлікту понад 1300 ізраїльтян (переважно цивільні особи) загинули. Серед жертв атаки ХАМАС принаймні 11 українських громадян.

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