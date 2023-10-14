На борту 207 українців, у тому числі понад 60 дітей.

Перший рейс з українськими громадянами на борту літака вилетів з Ізраїлю, який зазнав жорстокого нападу терористичного угрупування ХАМАС.

"Перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України, зокрема 63 дітьми, на борту вилетів із Тель-Авіва до Бухареста", - повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook.

Водночас, за його словами, наступний рейс планується на завтра, 15 жовтня, до міста Клуж (Румунія).

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Напад ХАМАС на Ізраїль - головні новини

7 жовтня бойовики ХАМАСу обстріляли Ізраїль із сектора Гази, а потім вдерлися на ізраїльську територію. Бойовики вбивали людей, а також брали полонених та займалися грабунком.

9 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що відновила контроль над захопленими населеними пунктами. Крім того, Єрусалим оголосив про повну блокаду Гази.

13 жовтня стало відомо, що ізраїльська армія може провести наземну операцію у секторі Гази.

Бойовики ХАМАС, можливо, планували свою смертоносну атаку на півдні Ізраїлю більш ніж за рік до її проведення. Зокрема, вісім сторінок з грифом "Цілком таємно" виявили в зоні бойових дій. З них випливає, що бойовики ХАМАС планували напади на цивільне населення і захоплення заручників.

Видання Sky News повідомило, що на обкладинці пачки документів стояла дата "жовтень 2022 року". Це може означати, що плани розроблялися принаймні за 12 місяців до нападу.

В МЗС України 14 жовтня повідомили, що в Ізраїлі до 11 зросла кількість загиблих українських громадян внаслідок терористичного нападу ХАМАСу. Водночас, МВС Ізраїлю повідомляло про 12 загиблих українців та вісьмох зниклих безвісти.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що інформація, що деякі громадяни, яких вважають зниклими безвісти, потрапили в полон до бойовиків ХАМАС, не підтвердилася.

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