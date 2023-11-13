Бойовики заздалегідь спланували напад на Ізраїль - амбітною ціллю було дійти до Західного берега Йордану.

Терористичне угрупування палестинських бойовиків ХАМАС заздалегідь планувало кривавий напад на Ізраїль, який здивував світ своєю жорстокістю 7 жовтня.

Передбачалося, що в разі успіху першого вторгнення, ХАМАС просунеться далі вглиб територій та захопить більші міста Ізраїлю. Амбітною ціллю палестинців було дійти Західного берега Йордану (іншої частини території, заселеної палестинцями), повідомляє The Washington Post, посилаючись більш ніж 10 джерел.

Зокрема, у відповідній інформації видання опирається на дані колишніх та чинних співробітників розвідки, а також служб безпеки чотирьох країн як Заходу, так і Близького Сходу.

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7 жовтня, в день нападу ХАМАС на Ізраїль, штурмові групи палестинців зайшли вглиб територій та майже реалізували мету: бойовики дісталися до міста Офакім (та сусідньої військової бази Урім) - території розташованої посередині між Сектором Гази та Західним берегом річки Йордан. Це приблизно за 25 кілометрів від кордону Гази.

"Вони запланували другий етап, у тому числі порив до великих ізраїльських міст і на військових баз", - прокоментував дані розвідки високопоставлений ізраїльський чиновник, який не розкрив своє ім'я.

Про це свідчать мапи, розвідувальні дані та відповідні інструкції, які вдалося знайти серед речей одного із загонів ХАМАС. Також були виявлені запаси продовольства, боєприпасів та зброї, яких могло вистачити на кілька днів - саме для виконання зазначеного плану.

Бойовики мали інструкції щодо підпалу будинків мирних жителів. За словами свідків і рятувальників, які були на місці події, таким чином ХАМАС збирався викурювати людей із їхніх безпечних кімнат.

Незрозуміло, чи мали зловмисники реалістичні очікування щодо просування аж до Західного берега Йордану. Представники ХАМАСу заявили, що вони сподівалися отримати заручників для обміну на в’язнів, утримуваних в Ізраїлі, і не очікували, що майже всі штурмові групи 7 жовтня досягнуть своїх початкових цілей.

"Одна штурмова група була забезпечена супутниковими картами з позначками, що вказують маршрути від району Шеджайя в Газі до найближчого місця пролому в огорожі під назвою "перетин Малаке". На картах виділявся передбачуваний вхід групи через дві точки - передній і задній вхід у кібуц. Місця під назвою "Засідка 1" і "Засідка 2", помічені на прилеглих головних дорогах, вказували на місця, де бойовики створюватимуть бар’єри та пастки, щоб заблокувати будь-які спроби порятунку", - йдеться в статті.

За оцінкою джерела WP, під час атаки на Ізраїль керівництво ХАМАС розраховувало, що Єрусалим відповість на напад "потужно". У ХАМАС було розуміння, що ЦАХАЛ може розпочати наземну операцію проти сектора Гази, що призведе до насильства, страждань й більш масштабного конфлікту у всьому регіоні.

Про це також заявила виконавчий директор SITE Intelligence Group, приватної організації, яка вивчає ідеологію та онлайн-комунікації екстремістів, Ріта Кац.

"Хамас знав, що Ізраїль завдасть удару у відповідь. У цьому була суть", - прокоментувала вона.

В перший день бойових дій (7 жовтня) руками ХАМАС було вбито 1200 людей. Палестинці взяли в полон близько 240 осіб. В рамках контратаки ізраїльский ЦАХАЛ ліквідував близько півтори тисячі бойовиків. Однак чимало членів ХАМАС врешті змогли втекти та повернутися до сектора Гази.

ХАМАС понад рік готував напад на Ізраїль

Бойовики ХАМАС понад рік готували операцію щодо нападу на Ізраїль. Про це 10 жовтня писало Sky News із посиланням на джерела бойовиків у Лівані. Акцентувалося, що 7 жовтня не випадково обрали за дату "X". Палестинці хотіли напасати на Ізраїль в шабат і єврейське свято навмисно, щоб завдати максимальної шкоди.

30 жовтня світ дізнався, що відома жертва атаки ХАМАС німкеня Шані Лук (її бойовики показали напівголою з поламаними ногами - це відео облетіло весь світ) - мертва. Про смерть доньки через дії палестинців повідомила її мама.

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