Серед евакуйованих – багато сімей з дітьми та жінка, яка має онкологічне захворювання.

До аеропорту Кишинева (Молдова) прибули 145 громадян України, дев’ять громадян Молдови та один палестинець, які були евакуйовані з Гази.

"155 людей, яких у межах місії ГУР МО України та МЗС України евакуювали із сектору Гази, прибули до аеропорту Кишинева рейсом з Єгипту. Із зони конфлікту врятовані 145 громадян України, дев’ять громадян Молдови та один палестинець", – йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Далі на українців чекає дорога додому. Зауважується, що серед евакуйованих – багато сімей з дітьми, а також одна громадянка України, яка має онкологічне захворювання. Після прибуття до столиці Молдови її негайно доправили каретою швидкої допомоги на один з пунктів пропуску з Україною, де її зустріла бригада українських медиків та довезла до лікарні в Одесі.

Відео дня

Крім того, президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що евакуація громадян України із сектору Газа продовжується.

"Буквально весь день триває ця робота. Майже щогодини змінюється кількість тих, кого вдалося врятувати. Вже 214 наших людей. Також допомагаємо громадянам Молдови. Очікуємо, що це число зросте", – сказав він.

Глава держави подякував ГУР, Міністерству закордонних справ, посольствам України в регіоні, а також усім тим, хто допомагає з цією роботою.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС: що відомо про долі українців

31 жовтня речник МЗС України Олег Ніколенко уточнив дані про загиблих українських громадян в Державі Ізраїль і секторі Гази, який контролюється терористичним рухом ХАМАС. Так, МЗС України підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця. Одна людина вважається зниклою безвісти.

У Секторі Гази – четверо загиблих, серед яких троє дітей. Поранено шість громадян України.

7 листопада повідомлялося про те, що першій групі зі 101 українця дозволили евакуацію з сектора Гази. Також на прохання України випустили 51 громадянина Молдови, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

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