Петер Сійярто зазначив, що Будапешт підтримує Київ.

Будапешт готовий брати участь у відновленні Київської області після навали російських окупантів. Угорщина має намір прийняти на лікування українських військових.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на міжнародній конференції донорів для України в Польщі.

За його словами, Угорщина допоможе Україні відбудувати зруйновані школи та лікарні в Київській області. При цьому він вказав, що Будапешт готовий допомогти й в інших регіонах, якщо попросить уряд України.

Крім того, Будапешт надасть мобільні будинки для переселенців, а також прийме на лікування поранених українців та 130 дітей, яким необхідне спеціалізоване лікування.

"Я хочу чітко сказати тут: Угорщина підтримує Україну та її суверенітет. Ми чітко поділяємо, хто напав, і хто зазнав нападу. І ми засуджуємо військову агресію Росії проти України і ряд порушень прав людини і закликаємо до розслідування можливих військових злочинів", - заявив Сійярто.

Глава угорського МЗС нагадав, що в країні перебувають 627 тисяч біженців з України.

Як раніше повідомляв УНІАН, Угорщина активно протистоїть введенню санкцій проти російських енергоресурсів, заявляючи про загрозу своїй енергетичній системі. Будапешт залежить від постачання газу і нафти з Росії. Уряд Орбана залишилося незадоволеним "особливими умовами" для Угорщини, щоб консолідувати позицію щодо ембарго в ЄС.

3 травня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Воловецької територіальної громади. Відзначається, що через попадання сталося загоряння інфраструктурного об'єкта, а уламками пошкоджені будівлі в радіусі 500 метрів, в приміщеннях вибиті вікна і нанесені інші матеріальні збитки.

Пізніше стало відомо, що окупанти цілили по Закарпаттю ракетами, що мають осколково-фугасне наповнення. У свою чергу в МЗС України вважають, що ракетним ударом по Закарпаттю президент РФ Володимир Путін наблизив війну ще ближче до угорського кордону.

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