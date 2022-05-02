Обидві країни дуже сильно залежать від постачання сирої нафти та газу з Росії.

Угорщині та Словаччині можуть дозволити не вводити ембарго на нафту. Шостий пакет санкцій щодо Російської Федерації передбачає обмеження на енергоресурси.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Словаччині та Угорщині можуть дозволити відмовитися від нафтового ембарго або запропонувати індивідуальний тривалий перехідний період, щоб зберегти єдність ЄС. Попередньо, обмеження на російські енергоресурси будуть вводити поетапно, а в повну силу вступлять на початку 2023 року.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Словаччина та Угорщина особливо залежать від російських енергоресурсів і споживають, відповідно, 96% і 58% сирої нафти і нафтопродуктів.

При цьому Європа імпортує майже половину російської сирої нафти та нафтопродуктів. З 24 лютого країни ЄС купили енергоресурсів майже на 20 мільярдів євро.

Як раніше повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна повинна бути готова до припинення постачання російського газу, як це було з Польщею і Болгарією. За словами німецького канцлера, ніхто не може знати, що на думці у російського диктатора Путіна.

В кінці березня президент РФ Путін видав наказ про оплату за російський газ у рублях замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн застерегла компанії від вимог Росії, адже це порушить накладені на агресора санкції за вторгнення в Україну.

"Газпром" з 27 квітня повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) і PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях. Водночас експорт "Газпрому" в країни далекого закордоння впав на 26,9% — до 50,1 млрд кубів.

Проти обмежень на російські енергоресурси виступає Будапешт. Угорський уряд готовий платити Москві за газ і нафта в рублях і загрожує ЄС ввести вето на нові санкції.

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