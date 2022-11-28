Глава шведського МЗС зазначив, що Стокгольм й надалі допомагатиме Києву

Швеція знайшла єдиний спосіб зупинити Російську Федерацію, що розв'язала війну в Україні. Для досягнення цієї мети Стокгольм готовий й далі підтримувати Київ.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем зазначив, що останній пакет військової допомоги став дорожчим за сукупну вартість попередніх.

"Тільки завдавши їй (Росії - УНІАН) поразки у війні ми зможемо забезпечити мирне та стабільне майбутнє. Територіальна цілісність України повинна бути відновлена. А для цього останнє слово має бути за українською владою. Але єдине, що може завершити цей конфлікт - це військова поразка Росії", - заявив дипломат в інтерв'ю для LRT.

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За його словами, програш України буде сигналом для всіх диктаторів, що війна може бути дієвим способом досягнення цілей.

"Це було б абсолютно неприйнятно. Швеція - дуже миролюбна країна. Але ми вміємо розпізнати війни, в яких необхідно перемогти", - підсумував глава шведського зовнішньополітичного відомства.

Позиція Швеції щодо війни в Україні - що відомо

Стокгольм вже направив Києву ряд пакетів військової допомоги. Зокрема, Швеція передала протикорабельні ракети та багаторазові гранатомети Carl Gustaf.

16 листопада шведський уряд представив зимовий пакет допомоги Україні, до якого увійдуть засоби ППО, машини підвищеної прохідності, Засоби захисту, зимове спорядження та намети. Пакет допомоги Україні становить 720 мільйонів шведських крон або 60 мільйонів доларів.

17 листопада парламент Швеції схвалив зміни до держбюджету, якими передбачається виділення Україні військової допомоги на рекордну суму-287 мільйонів доларів.

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