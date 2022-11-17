Передбачається надання систем ППО, боєприпасів та іншої допомоги.

Парламент Швеції схвалив зміни до держбюджету, якими передбачається виділення Україні військової допомоги на рекордну суму. Йдеться про $287 мільйонів.

Як повідомили на сайті шведського парламенту, зміни до бюджету були запропоновані урядом країни. Передбачається надання систем ППО, боєприпасів та іншої допомоги.

"Риксдаг (парламент Швеції – ред.) вирішив надати уряду повноваження виділити Україні оборонні матеріали у 2022 році максимальною вартістю 3 007 800 000 крон. Йдеться про системи протиповітряної оборони й боєприпаси до них, броньовані автомобілі, особисте спорядження, в тому числі зимові набори для захисту тіла, обладнання для наведення гармат, звичайні та камуфльовані намети", – йдеться у повідомленні.

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У парламенті Швеції зазначили, що депутати провели всі належні процедури та ухвалити офіційне рішення менш ніж за два робочі дні.

Військова допомога Україні

16 листопада 2022 року Координаційна група "Рамштайн-7" провела зустріч. В результаті Україні мають намір надати системи ППО, снаряди для РСЗВ, ствольну артилерію та зимову форму.

Крім того, Фінляндія передасть Україні новий пакет оборонного обладнання на суму 55,6 млн євро. Це буде вже десятий пакет військової допомоги Україні.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україні необхідно посилити протиповітряну та протиракетну оборону і збільшити кількість артилерії. У звʼязку з цим Україна потребує додаткової підтримки від партнерів.

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