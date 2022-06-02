Це буде четверта поставка озброєння від Швеції.

Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть протикорабельні ракети, протитанкові гранатомети і снайперські гвинтівки.

Про відповідне рішення було оголошено в прес-релізі Міністерства фінансів і Міністерства оборони на офіційному урядовому порталі.

"Шведські збройні сили мають можливість резервувати певне оборонне обладнання на обмежений період часу. Уряд пропонує передати Україні додаткове оборонне обладнання у вигляді протикорабельних ракет типу Robot 17, снайперських гвинтівок AG 90 і боєприпасів до них, а також 5000 додаткових Pansarskott 86", — сказано в прес-релізі.

Останній зі згаданих видів зброї — це одноразові протитанкові гранатомети, більш відомі під назвою Bofors AT4. Раніше Швеція передала Україні багаторазові гранатомети Carl Gustaf. За допомогою одного з них підірвали танк Т-90м "Прорив".

У тому ж прес-релізі Швеція оголосила, що пожертвує 60 мільйонів шведських крон (понад $6 мільйонів) у фонд НАТО, створений для підтримки Збройних сил України. А ще 100 мільйонів виділять на підтримку нашої країни в громадянській сфері. Ймовірно, тут маються на увазі гуманітарні питання і проблеми біженців.

Нагадаємо, 1 травня в США розповіли про новий пакет військової допомоги для нашої країни. В нього увійдуть довгоочікувані РСЗВ HIMARS з боєприпасами. Ці артилерійські системи були завчасно розміщені в Європі і вже готуються до відправки в Україну. Однак для навчання українських бійців використанню техніки знадобляться три тижні.

Слідом за США поставку РСЗВ Україні анонсувала Великобританія. Вона погодила зі Штатами відправку нашій державі реактивних систем залпового вогню M270.

Україна також підписала контракт зі Словаччиною на закупівлю восьми одиниць САУ Zuzana 2.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: