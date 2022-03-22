Кораблі, які зафіксували міни, мають одразу ж повідомити про це у профільні органи.

Управління навігації, гідрографії та океанографії ВМС Туреччини попередило про можливе дрейфування мін у Чорному морі, зокрема поблизу Одеси, Очакова, Чорноморська та Южного.

Про це зазначають у прес-службі установи.

В повідомленні наголошують, що кораблі, які наразі перебувають у цьому районі та зафіксували міни, мають одразу ж повідомити про це у профільні органи, зазначаючи місце їх перебування.

Раніше повідомлялося, що Росія могла замінувати рекомендовані шляхи у Чорному морі від Босфору до Одеси. Українські експерти дізналися, що морський порт Сочі направив судновласникам та капітанам суден у регіоні попередження про загрозу "підриву на мінах українських ВМС, які дрейфують у Чорному морі".

Вас також можуть зацікавити новини: