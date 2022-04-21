За словами прем'єра, вести переговори з Путіним - це як говорити з крокодилом, який вчепився тобі в ногу.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що будь-які мирні переговори по Україні, найімовірніше, приречені на провал.

За словами Джонсона, вести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним - це все одно, що з "крокодилом, який вчепився тобі в ногу", передає Reuters.

"Дуже важко зрозуміти, як українці можуть вести переговори з Путіним зараз, враховуючи його явну відсутність сумлінності. Його стратегія, яка очевидна, полягає в тому, щоб спробувати поглинути і захопити якомога більшу частину України і, можливо, провести якісь переговори з позиції сили", - сказав Джонсон журналістам.

Британський прем'єр підкреслив, що життєво важливо, щоб Захід продовжував озброювати Україну.

Він додав, що світові лідери, включно з президентом США Джо Байденом, підкреслили цього тижня, що вони продовжуватимуть постачати Україні зброю, у тому числі артилерійську, оскільки Росія активізувала свої атаки на сході України.

За словами Джонсона, Путін дав зрозуміти, що хоче захопити більше українських територій, і може почати новий наступ на столицю країни Київ.

"Як можна вести переговори з крокодилом, коли він тримає ногу в щелепах? Ось із якою складністю стикаються українці. Нам просто потрібно продовжувати дотримуватися стратегії, продовжувати постачати їм зброю", - сказав британський прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем заявив, що Росія не готова до мирного врегулювання. "Вони (росіяни - ред.) не готові до мирного врегулювання... Це так само, як вони виходили постійно з медіасигналами, поки не почали повномасштабне вторгнення", - сказав президент.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з зухвалістю і небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Майже 5 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої домівки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. За підрахунками ООН станом на 18 квітня внаслідок дій російських окупантів в Україні загинули 2072 мирних жителі. 2818 людей були поранені.

Вас також можуть зацікавити новини: