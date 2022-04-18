У нашій країні поранено понад 2 800 цивільних, поділилися в Управлінні Верховного комісара ООН.

За час війни Росії в Україні вже зафіксовано понад 2 тис. загиблих серед цивільних громадян.

Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини у своєму звіті.

"З 4:00 ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до опівночі (місцевого часу) 17 квітня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 4 тис. 890 жертв серед цивільних осіб в Україні: 2072 загиблих і 2818 поранених", - йдеться у звіті.

Зокрема, серед 2072 загиблих: 537 чоловіків, 327 жінок, 38 дівчаток і 60 хлопчиків, а також 71 дитина і 1039 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.

Серед 2818 поранених: 327 чоловіків, 253 жінки, 56 дівчаток і 61 хлопчик, а також 155 дітей і 1966 дорослих, стать яких ще не вдалося встановити.

Нагадаємо, 24 лютого зранку Росія здійснила збройне вторгнення в Україну.

Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

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