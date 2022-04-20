Зеленський також заявив, що готовий до діалогу щодо завершення війни.

Російська Федерація не готова до мирного врегулювання.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спільного брифінгу з главою Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві, передає "Укрінформ".

"Вони (росіяни - ред.) не готові до мирного врегулювання... Це так само, як вони виходили постійно з медіасигналами, поки не почали повномасштабне вторгнення", - сказав президент.

Зеленський також заявив, що готовий до діалогу щодо завершення війни.

"Хочу я цього, або цього не хочу... Я готовий до діалогу щодо кінця війни з президентом РФ", - сказав президент.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Кремлі заявили про передачу Україні документа в рамках мирних переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова про те, що Росія передала Україні проект документа про врегулювання, але Київ не поспішає з реакцією. На його думку, росіяни занадто часто використовують публічні заяви тільки як елемент обов'язкового тиску.

Раніше Подоляк визнав, що переговори з Росією фактично заморожені. Він не зміг спрогнозувати, коли відбудеться наступний раунд прямих перемовин.

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