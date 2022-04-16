Велика Британія продовжить тісно співпрацювати з союзниками і партнерами, щоб забезпечити для України можливість захищати свій суверенітет.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон під час телефонної розмови повідомив президенту України Володимиру Зеленському про передачу Україні бронетехніки найближчими днями.

Про це йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

Джонсон і Зеленський обговорили потребу довгострокового рішення із забезпечення безпеки для України. Британський прем'єр зазначив, що продовжить тісно співпрацювати з союзниками і партнерами, щоб забезпечити для України можливість захищати свій суверенітет.

Прем'єр ознайомив президента з останньою інформацією стосовно нових санкцій, які Сполучене Королівство ввело у дію минулого тижня. Джонсон наголосив, що Велика Британія продовжить забезпечувати Україну засобами для самозахисту, у тому числі бронетехнікою найближчими днями.

"Велика Британія не зупиниться ні перед чим, щоб забезпечити українців ресурси, необхідними для захисту своєї країни від безперервного російського наступу", - написав Джонсон у себе в Facebook.

Також Джонсон заявив, що міжнародна підтримка для України лише стає міцнішою, і що, на його переконання, Україна доб'ється успіху, а президент РФ Володимир Путін зазнає поразки.

Крім того, Зеленський розповів про актуальну ситуацію в Маріуполі, а Джонсон привітав український спротив у місті.

Ще Джонсон віддав належне мужності українських сил, які продовжують хоробро захищати свободу України.

"Продовжив діалог з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Обговорили домовленості, досягнуті під час його нещодавнього візиту, насамперед щодо оборонної та макрофінансової підтримки. Поінформував про ситуацію на фронті, зокрема в Маріуполі. Працюємо над гарантіями безпеки для України", - написав президент Володимир Зеленський у Twitter.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post написало, що Росія направила США офіційну дипломатичну ноту з попередженням про те, що поставки озброєння Україні "підливають масла" у "конфлікт". Росія погрожує США "непередбачуваними наслідками". Експерти припускають, що війська РФ можуть атакувати конвої НАТО.

У відповідь на це представник Держдепу Нед Прайс заявив, що ніщо не відрадить Сполучені Штати надавати Україні військову допомогу.

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