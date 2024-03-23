Він підкреслив, що Чехія "виконала фантастичну роботу, знайшовши багато боєприпасів калібру 155 мм", які так потрібні ЗСУ.

Європа робить значно більше у допомозі Україні на тлі сповільнення фінансування від США, але їй потрібно робити ще більше і шукати креативні шляхи підтримки.

Таку думку висловив колишній заступник помічника міністра оборони США з питань НАТО і європейської політики Джим Таунсенд в інтерв'ю Голосу Америки. Він зауважив, що політика країн-членів НАТО привела до точки, коли стає все важче добитися, щоб Палата представників ухвалила законопроект про додаткове фінансування для Києва. "У ньому закладені кошти, щоб допомогти Україні купити боєприпаси, які потрібні щодня, щоб стримувати російський наступ", - сказав він.

Таунсенд додав, що ЗСУ відчувають паузу у допомозі, тому що раніше США багато надавали Україні, а тепер через те, що відбувається в Палаті представників, допомога скоротилася втричу.

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"Європейські країни розуміють, що з наближенням президентських виборів в Америці, можливо, оберуть президента, який взагалі не захоче надавати допомогу Україні. Тож європейці зараз намагаються краще організуватися, щоб надати якомога більше", - пояснив ситуацію Таунсенд.

Він підкреслив, що Чехія "виконала фантастичну роботу, знайшовши багато боєприпасів калібру 155 мм, тобто боєприпасів, які використовують в артилерії та інших системах в Україні". Військовий додав, що ЗСУ використовують багато цих снарядів і їм потрібно їх багато. "Знімаю капелюха перед Чехією, яка знайшла в країнах-ексчленах Варшавського договору ці боєприпаси, які вони досі зберігали, - сказав Таунсенд.

"Це та креативність, яку нам потрібно побачити в Європі, щоб заповнити прогалини, залишені США і підстрахуватись щодо того, що може статись у листопаді", - зазначив він.

"Чуємо про те, що збирається робити Франція, Німеччина, що зробили і продовжуватимуть робити інші країни. На мою думку, часто це залишається непоміченим, тому що всі погляди зосереджені на США, але європейці роблять набагато більше, ніж ми думали. На жаль, їм доведеться зробити ще більше. Вони це знають. Вони знають, що Україна не може програти", - констатував екс-посадовець Пентагону.

Допомога Чехії Україні

20 березня стало відомо, щ Чехія готова надати Україні тисячі додаткових артилерійських боєприпасів. Міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський зазначив, що було отримано 300 тис. снарядів. За його словами, ці боєприпаси допоможуть забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на полі бою.

А 21 березня Чехія передала Україні останні російські вертольоти Мі-24, що були у країни.

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