Деякі країни "Великої сімки", включно з Німеччиною та Францією, висловили застереження щодо нової ідеї.

США підтримують пропозицію про випуск облігацій на 50 мільярдів доларів для України за рахунок заморожених російських активів.

Як пише Bloomberg, пропозиція передбачає об'єднання 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку, які було іммобілізовано країнами G7 і Європейським союзом, у SPV, прибуток від якого піде на так звані облігації свободи.

Понад дві третини заморожених російських активів заблоковані в ЄС, де вони приносять близько 3,6 мільярда доларів чистого прибутку на рік. Виручка від передбачуваного розміщення облігацій майже зрівняється з 60 мільярдами доларів американської допомоги, яка досі застрягла в Конгресі.

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За словами одного з джерел, обговорення перебуває на ранній стадії і триває. Деякі країни G7, включно з Німеччиною та Францією, висловили обережність з приводу нової ідеї. Ця ідея може принести набагато більше, ніж 50 мільярдів доларів. Деякі країни ЄС, зокрема Естонія, закликали союзників бути сміливішими і конфіскувати активи.

Дискусії про використання про використання заблокованих активів РФ

Наразі лідери ЄС близькі до угоди про використання доходів від заблокованих активів для фінансування військових потреб України. Згідно з планами, представленими цього тижня, більшу частину надприбутків, які здебільшого зберігаються в бельгійській розрахунковій палаті Euroclear, буде переказано до Європейського фонду миру - механізму, який використовують здебільшого для відшкодування урядам військових закупівель, призначених для України, і меншу частину - до фонду України регулярного бюджету ЄС.

Президент Джо Байден заявив союзникам, що хоче домогтися прогресу в розробці плану з використання активів до саміту G7 в Італії в червні.

Європейський Союз заявив, що винайшов законний спосіб використання заморожених російських активів, щоб допомогти озброїти Україну. Як пише The New York Times, це дуже важливо, оскільки фінансування від США все ще заблоковано, а оборона України страждає через брак озброєння, артилерійських снарядів і ракет.

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