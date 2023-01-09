Сценарії експертів CSIS малюють похмуре майбутнє для Тайваню, навіть якщо вторгнення Китаю не вдасться.

Китайськt вторгнення на Тайвань у 2026 році призведе до тисяч жертв серед китайських, американських, тайванських і японських військ і навряд чи закінчиться перемогою Пекіна, вважає видатний незалежний Вашингтонський аналітичний центр, котрий провів моделювання можливого конфлікту, що хвилює військових і політичних лідерів в Азії і Вашингтоні.

Війна за Тайвань може призвести до того, що переможні американські збройні сили опиняться в такому ж жалюгідному стані, як і китайські війська, які вони розгромили, передає CNN.

В кінці конфлікту, принаймні, два американських авіаносця лежатимуть на дні Тихого океану, а сучасний військово-морський флот Китаю, який є найбільшим у світі, опиниться в "руїнах".

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Такі висновки Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), зроблені після проведення, як він стверджує, однієї з наймасштабніших симуляцій військових ігор, що коли-небудь проводилися, для можливого конфлікту через Тайвань, острова з демократичним правлінням і населенням 24 мільйони людей, на який китайська Комуністична партія претендує як на частину своєї суверенної території, хоча ніколи не контролювала його.

Китайський лідер Сі Цзіньпін відмовився виключати застосування військової сили для того, щоб поставити острів під контроль Пекіна.

CNN ознайомився з копією попередньої доповіді під назвою "Перша битва наступної війни", присвяченої двом десяткам військових сценаріїв, підготовлених CSIS, яка заявила, що проект був необхідний, оскільки попередні урядові та приватні військові симуляції були занадто вузькими або занадто непрозорими, щоб дати громадськості та політикам справжнє уявлення про те, як може розвиватися конфлікт через Тайваньську протоку.

"Не існує жодної несекретної військової гри, яка розглядає конфлікт між США та Китаєм", - сказав Марк Кансіан, один із трьох керівників проекту та старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень. "З тих ігор, які не засекречені, вони зазвичай проводяться лише один-два рази".

CSIS провів цю військову гру 24 рази, щоб відповісти на два основні питання: чи буде вторгнення успішним і якою ціною? Імовірні відповіді на ці два питання - "ні" і "величезною", говориться в доповіді.

"США і Японія втратять десятки кораблів, сотні літаків і тисячі військовослужбовців. Такі втрати завдадуть шкоди глобальній позиції США на багато років", - йдеться у звіті. У більшості сценаріїв ВМС США втратять два авіаносці та від 10 до 20 великих надводних військових кораблів. За три тижні бойових дій загинуло б близько 3 200 американських військовослужбовців, що становить майже половину того, що США втратили за два десятиліття бойових дій в Іраку та Афганістані.

"Китай також сильно страждає. Його військово-морський флот зруйнований, ядро десантних сил розбите, а десятки тисяч солдатів знаходяться в полоні", - йдеться в доповіді. За оцінками авторів доповіді, у Китаї загине близько 10 000 військовослужбовців, він втратить 155 бойових літаків і 138 великих кораблів.

Тайвань буде спустошений

Сценарії малюють похмуре майбутнє для Тайваню, навіть якщо вторгнення Китаю не вдасться.

"Хоча Збройні сили Тайваню не зламані, вони деградували і захищають постраждалу економіку на острові, позбавленому електрики і основних послуг", - йдеться в доповіді. Армія острова втратить близько 3500 людей, а всі 26 есмінців і фрегатів військово-морського флоту будуть потоплені, йдеться в доповіді.

Японія може втратити більше 100 бойових літаків і 26 військових кораблів, якщо американські військові бази на її території опиняться під ударом Китаю, йдеться в доповіді.

Але CSIS заявила, що не хоче, щоб її звіт означав, що війна за Тайвань "неминуча або навіть імовірна".

"Китайське керівництво може прийняти стратегію дипломатичної ізоляції, тиску "сірої зони" або економічного примусу проти Тайваню", - йдеться в документі.

Ден Грейзер, старший науковий співробітник з питань оборонної політики в Project on Government Oversight (POGO), вважає, що відкрите вторгнення Китаю на Тайвань є вкрай малоймовірним. Така військова операція негайно порушить імпорт і експорт, від яких залежить саме виживання китайської економіки, сказав Грейзер в інтерв'ю CNN, а переривання цієї торгівлі загрожує крахом китайської економіки в короткі терміни. Китай покладається на імпорт продовольства та палива, щоб привести в рух свій економічний двигун, сказав Грейзер, і у нього мало місця для маневру.

"За моєю оцінкою, китайці зроблять все можливе, щоб уникнути військового конфлікту з ким би то не було, - сказав Граціер. Щоб кинути виклик Сполученим Штатам у боротьбі за світове панування, вони використовуватимуть промислову та економічну силу замість військової сили".

Але керівники Пентагону назвали Китай "загрозою для Америки", а в торішньому звіті про військову міць Китаю, підготовленому на вимогу Конгресу, говориться, що "НВАК посилила провокаційні і дестабілізуючі дії в Тайванській протоці і навколо нього, включаючи збільшення числа польотів у заявлену Тайванем розпізнавальну зону ППО і проведення навчань, спрямованих на потенційне захоплення одного з віддалених островів Тайваню".

У серпні візит тодішнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі на острів викликав широкомасштабну демонстрацію військової могутності НВАК, яка включала запуск ракет над островом, а також у води виключної економічної зони Японії.

Китай посилює військовий тиск

Відтоді Пекін посилив агресивну тактику військового тиску на острів, посилаючи винищувачі через серединну лінію Тайванської протоки, водойми, що розділяє Тайвань і Китай, в ідентифікаційну зону ППО острова - буферний повітряний простір, що зазвичай називається ADIZ.

Виступаючи з приводу Тайваню на 20-му з'їзді Комуністичної партії Китаю в жовтні, китайський лідер Сі Цзіньпін викликав бурхливі оплески, заявивши, що Китай буде "прагнути до мирного возз'єднання", але потім зробив похмуре попередження, сказавши: "Ми ніколи не обіцяємо відмовитися від застосування сили і залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів".

Адміністрація Байдена була непохитна у своїй підтримці острова відповідно до Закону про відносини з Тайванем, у якому говориться, що Вашингтон надасть острову кошти для самооборони без залучення до цієї оборони американських військ.

Нещодавно підписаний закон про повноваження в галузі національної оборони зобов'язує США взяти участь у програмі модернізації Збройних сил Тайваню і передбачає виділення $10 млрд на допомогу в галузі безпеки протягом п'яти років, що є сильним знаком довгострокової двопартійної підтримки острова.

Байден, однак, не раз заявляв, що американські військовослужбовці будуть захищати Тайвань, якщо китайські військові почнуть вторгнення, навіть попри те, що Пентагон наполягає на відсутності змін в політиці Вашингтона "один Китай".

В рамках політики "одного Китаю" США визнають позицію Пекіна про те, що Тайвань є частиною Китаю, але ніколи офіційно не визнавали претензії китайців на самоврядний острів.

"Війни відбуваються навіть тоді, коли об'єктивний аналіз може показати, що атакуючий зазнає невдачі", - сказав Кансіан.

У звіті CSIS говориться, що для того, щоб американські війська не дозволили Китаю в кінцевому підсумку встановити контроль над Тайванем, існує чотири константи, які проявилися в 24 ітераціях військової гри:

Сухопутні війська Тайваню мають бути здатними стримувати китайські плацдарми;

США повинні мати можливість використовувати свої бази в Японії для бойових дій;

США повинні мати протикорабельні ракети великої дальності, щоб вражати флот НВАК здалеку і "масово";

США повинні повністю озброїти Тайвань до початку стрілянини та негайно вступити в будь-який конфлікт своїми силами.

"Моделі України" для Тайваню не існує

Для Тайваню не існує "моделі України", - йдеться в доповіді, маючи на увазі, що допомога США і Заходу повільно надходила в Україну вже після того, як почалося вторгнення Росії, а війська США і НАТО не ведуть активних бойових дій проти Росії.

"Як тільки почнеться війна, неможливо буде доставити на Тайвань ні війська, ні припаси, так що ситуація сильно відрізняється від України, де Сполучені Штати і їхні союзники могли безперервно відправляти припаси в Україну", - сказав Кансіан. "Чим би тайванці не збиралися вести війну, вони повинні мати це на момент початку війни".

Вашингтону необхідно почати діяти найближчим часом, якщо він хоче виконати деякі рекомендації CSIS для досягнення успіху в тайванському конфлікті, вважає аналітичний центр.

До них відносяться:

зміцнення американських баз в Японії і на Гуамі проти китайських ракетних атак;

переведення Військово-Морських сил на менші та більш живучі кораблі;

пріоритет підводних човнів;

пріоритет бомбардувальників над винищувачами, але виробництво дешевших винищувачів;

і підштовхування Тайваню до аналогічної стратегії, озброюючись більш простими збройовими платформами, а не дорогими кораблями, які навряд чи зможуть пережити перший удар Китаю.

Така політика зробить перемогу менш дорогою для Збройних сил США, але втрати все одно будуть високими, йдеться в доповіді CSIS.

"Сполучені Штати можуть здобути піррову перемогу, постраждавши в довгостроковій перспективі більше, ніж "переможені" китайці".

"Перемога - це ще не все", - йдеться в доповіді.

Протистояння США і Китаю через Тайвань - що відомо

Як повідомляв УНІАН, напруга між країнами зросла у 2022 році після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Китай вважає, що США мають підтримувати лише неофіційні контакти з цим самоврядним островом, який він вважає своєю територією. У відповідь на візит Пелосі Китай розірвав діалог зі США у військовій і кліматичній сферах і ввів проти спікера і її найближчих родичів санкції.

Китай також провів військові навчання навколо Тайваню, а останній назвав ці дії імітацією нападу.

У жовтні в Китаї заявили, що залишають за собою право застосувати силу для вирішення питання Тайваню. Пізніше командувач Військово-морськими операціями США адмірал Майкл Гільдей спрогнозував, що конфлікт між Китаєм і Тайванем може початися в найближчі роки.

Вже наприкінці грудня 47 літаків військово-повітряних сил Китаю перетнули серединну лінію Тайванської протоки. Збройні сили Тайваню слідкували за ситуацією. Влада доручила літакам, кораблям ВМФ та наземним ракетним комплексам "реагувати на ці дії".

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