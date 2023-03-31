Правитель Китаю почав руйнувати "внутрішню демократію" в Компартії, яка стримувала його від різких зовнішньополітичних кроків.

Влада Китаю переписала політичний набір правил, якими керуються вищі чиновники. З нього прибрали всі посилання на комуністичну ідеологію минулого, залишивши тільки керівні принципи чинного правителя країни Сі Цзіньпіна.

Днями нову редакцію документа була опубліковану на офіційному сайті китайського уряду. Сам документ датований 18 березня.

Політичний звід правил під назвою "Робочі процедури Державної ради" – головний ідеологічний документ Китаю, яким у своїй роботі керуються уряд, Державна рада та інші державні органи країни.

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Тепер з нього прибрали всі згадки марксизму-ленінізму, ідеї Мао Цзедуна, Ден Сяопіна та інших правителів комуністичного Китаю. Замість них чиновники повинні керуватися виключно політичними принципами Сі Цзіньпіна. В результаті звід правил скоротився з 64 до 43 пунктів.

Як повідомляє "Радіо Вільна Азія", ці зміни відбуваються на тлі вступу Сі Цзіньпін в третій і безстроковий термін своїх повноважень. Він має намір сконцентрувати виконавчу владу в руках функціонерів Комуністичної партії, послабивши повноваження уряду та інших адміністративних чиновників.

На думку політичного оглядача Хуан Чангена, видалення посилань на ідеологію попередників "переконливо свідчить" про те, що Сі Цзіньпін вирішив відмовитися від старого принципу колективного ухвалення стратегічних рішень і тому залишив "мало місця для незалежного ухвалення рішень".

"Вони ясно дають зрозуміти, що тепер партія повинна слідувати тільки одній вивісці — інших більше не існує, і [стара концепція групи вищих керівників в] партійному центрі теж зникла", – вважає експерт.

Сі Цзіньпін готує Китай до великої війни

Напередодні Сі Цзіньпін відкрито заявив, що Китай почав підготовку до війни. До якої саме - він не уточнив, але очевидно, що мова йде про майбутню сутичку з США за Тайвань. Союзником Китаю в цій війні, очевидно, буде Росія.

Згідно з оцінкою ЦРУ, Китай буде готовий розпочати вторгнення на острів до 2027 року. Це не означає, що наказ про вторгнення буде виданий, але армія Китаю повинна бути до нього готова.

На цьому тлі уряд Китаю вже значно збільшив військовий бюджет країни. За оцінкою аналітиків, додаткові кошти будуть спрямовані в першу чергу на розвиток ядерного потенціалу, військово-космічних і морських сил.

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