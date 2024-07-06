Попри поразку під час дебатів, чинний президент США має гарні шанси знову очолити Білий дім.

Чинний президент США Джо Байден скорочує розрив від екс-глави Білого дому Дональда Трампа у так званих "штатах, що вагаються". Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Байден показав свій найкращий результат за підсумками опитування Bloomberg News/Morning Consult, хоча виборці "давали низькі оцінки його результатам дебатів на тлі паніки в його партії".

"Республіканець Дональд Трамп випередив демократа Байдена лише на 2 відсоткові пункти, 47% проти 45%, у критичних штатах, необхідних для перемоги на виборах у листопаді. Це найменший розрив з початку опитування у жовтні минулого року. Тепер Байден перемагає Трампа у Мічигані та Вісконсині. Він перебуває в межах статистичної похибки опитування в Арізоні, Джорджії, Неваді та Північній Кароліні, і найбільше відстає в критичному штаті Пенсільванія", - пише видання. Відео дня

При цьому, за даними опитування, виборці "в режимі вагання" вважали, що Байден погано себе показав у дебатах, і менше ніж кожен п’ятий респондент сказав, що 81-річний чоловік був "більш послідовним, розумово здоровим або домінуючим учасником".

"Опитування показує, що підтримувати Байдена означало б підтримати кандидата, щодо якого виборці мають глибокі побоювання, особливо щодо його віку та проникливості. Майже троє з 10 демократів заявили, що Байден повинен вийти з перегонів — це набагато більше, ніж 9% республіканців, які сказали, що Трамп повинен зробити те саме", - йдеться у матеріалі.

Вибори у США - останні новини

Днями 168 впливових демократів закликали Байдена знятися з виборів. Серед підписантів листа мільярдери, науковці та інші відомі особи.

На їхню думку, вони закликають Байдена "відмовитися від своєї кандидатури на переобрання заради нашої демократії та майбутнього нашої нації".

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