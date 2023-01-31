Глава Кремля також дозволив вводити безстроковий рівень загрози в прикордонних районах.

Президент Російської Федерації Володимир Путін скасував обмеження щодо термінів введення рівнів терористичної небезпеки в прикордонних районах. Він підписав відповідний указ

Відзначається, що раніше рівень терористичної загрози встановлювався не більше ніж на 15 діб, через що доводилося його постійно продовжувати. Останній раз його продовжували 20 січня.

Крім того, глава Кремля доручив посилити огляд і контроль за транспортом у прикордонних районах, де встановлено режим територіальної загрози. В авто шукатимуть зброю та вибухівку.

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Які рівні терористичної загрози встановив Кремль:

на тимчасово окупованих територіях України введено воєнний стан, що передбачає обмеження на пересування місцевих жителів;

у прикордонних регіонах, в тому числі в окупованому Криму посилена охорона громадського порядку, введений "особливий режим" на транспорті, обмежена свобода пересування, а також застосовано "тимчасове відселення" людей нібито в безпечні райони;

у 18 регіонах Південного і Центрального федеральних округів РФ посилена охорона правопорядку, введений "особливий режим" на транспорті та об'єктах енергетичної інфраструктури;

в інших регіонах РФ в жовтні ввели режим "рівня базової готовності".

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну - що відомо

19 жовтня 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін "ввів" воєнний стан на тимчасово окупованих територіях з-за "обстрілу".

При цьому радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що введення "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях України Кремлем слід розглядати як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням".

19 жовтня 2022 року Путін видав нові незаконні укази щодо тимчасово окупованих територій України. Цього разу він ввів так званий "воєнний стан".

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