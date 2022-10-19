В ОП назвали це псевдолегалізацією мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням".

В Офісі президента прокоментували указ президента Росії Володимира Путіна про запровадження "воєнного стану" на окупованих територіях України.

Про це у Twitter повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

За його словами, запровадження "воєнного стану" на окупованих територіях з боку РФ варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням".

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"Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій", - наголосив Подоляк.

Ситуація в Херсонській області

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. Станом на 9 жовтня захисники звільнили понад 1 170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку.

Тим часом окупаційна влада Херсона заявляє про "евакуацію" на лівий берег Дніпра нібито у зв'язку з активними бойовими діями поруч.

За різними оцінками, в окупованому місті перебуває до 25 тисяч російських військових і, як стверджувала голова Херсонської міської ВА Галина Лугова, вони налякані і психологічно зруйновані.

19 жовтня Путін "запровадив" воєнний стан на окупованих територіях у зв'язку з "обстрілами". Під обмеження виїзду і незаконний огляд потрапили, зокрема, жителі Херсонської області.

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