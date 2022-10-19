Згідно з російським законодавством, в районах, які потрапили в список, життя громадян кардинально зміниться.

Президент Російської Федерації Володимир Путін видав нові незаконні укази щодо тимчасово окупованих територій України. Цього разу він ввів так званий "воєнний стан".

Про це пишуть російські ЗМІ.

Російське законодавство передбачає ряд заходів при введенні "воєнного стану".

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Що значить введення "воєнного стану" в Росії

введення військової цензури за відправленнями і повідомленнями, контроль за телефонними переговорами;

затримання громадян і транспортних засобів на 30 діб;

посилення охорони громадського порядку, а також охорону військових, важливих державних і спецоб'єктів;

введення комендантської години;

заборона або обмеження виїзду громадян за межі регіону;

використання ЗМІ для "потреб оборони";

огляд громадян, їх речей, будинків і транспортних засобів;

вилучення для потреб оборони майно у організацій і громадян з компенсацією;

залучення громадян до робіт для потреб оборони, відновлення зруйнованих систем життєзабезпечення, до боротьби з пожежами.

При цьому Путін ввів "середній рівень реагування" на території Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей, а також тимчасово окупованого Криму і міста Севастополь.

Що означає "середній рівень реагування"

посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки;

відселення мешканців з обов'язковим наданням стаціонарних або тимчасових житлових приміщень

введення особливого режиму в'їзду на територію і виїзду з неї, обмеження пересування;

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд.

контроль за об'єктами, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій і зв'язку, за роботою друкарень, обчислювальних центрів і автоматизованих систем, а також використання їх для потреб оборони.

Крім того, президент Росії оголосив у Південному і Центральному федеральних округах, куди входить і Москва, режим підвищеної готовності

Що означає режим "підвищеної готовності":

заходи щодо територіальної та цивільної оборони, захисту населення від надзвичайних ситуацій;

губернатори повинні задовольнити потреби Збройних сил РФ;

посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, охорони військових, важливих державних і спецоб'єктів;

влада може вводити особливий режим роботи об'єктів, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій і зв'язку, об'єктів енергетики, а також об'єктів, що становлять підвищену небезпеку для громадян;

можуть обмежувати рух транспортних засобів і здійснювати їх огляд, контролювати роботу об'єктів, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій і зв'язку, а також друкарень, обчислювальних центрів і автоматизованих систем.

Спроба анексії територій України - що відомо

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій – про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській – про приєднання до РФ.

Жителі захоплених російськими загарбниками територій не хотіли брати участь у псевдореферендумах, тому їх окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, понад 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Ряд країн, зокрема ЄС і США, оголосили, що не визнають результати фейкового голосування. Незважаючи на це президент РФ Володимир Путін 30 Вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

19 жовтня російський президент Володимир Путін "ввів" воєнний стан на окупованих територіях у зв'язку з"обстрілами". Під обмеження виїзду і незаконний огляд потрапили, зокрема, жителі Херсонської області.

У свою чергу радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що введення "воєнного стану" на окупованих територіях з боку РФ слід розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства і розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням".

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