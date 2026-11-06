РФ відкладатиме переговори до весни та продовжить атакувати Україну, – президент Литви

Гітанас Науседа вважає, що РФ продовжуватиме й гібридну війну проти Європи.

Росія не збирається вступати в серйозні мирні переговори щонайменше до весни 2027 року та продовжить завдавати ударів по українських містах узимку. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє The Telegraph. На його переконання, Москва й надалі тиснутиме на Київ за допомогою ракет і безпілотників, водночас продовжуючи гібридну війну проти Європи.

"Наразі російське керівництво не бачить потреби вступати в переговори – принаймні до весни 2027 року", – сказав він в інтерв’ю WELT, яке, як і The Telegraph, входить до мережі Axel Springer Global Reporters Network.

Як пише видання, попередження Науседи поставило під сумнів нещодавні спроби США, ЄС та союзників України знову залучити обидві сторони конфлікту до мирних переговорів.

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У середу в Брюсселі ЄС провів переговори щодо України за участю представників США, України, НАТО та інших європейських країн. Їхньою метою була координація дій напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

Однак Науседа відкинув перспективу того, що Росія братиме участь у мирних переговорах добросовісно, заявивши: "Росіяни лише вдаватимуть, що ведуть переговори. Я їм не довіряю. Росія висуватиме вимоги, які Україна від самого початку вважатиме неприйнятними, навмисно домагаючись провалу так званих переговорів. Якщо Україна переживе цю зиму – а я переконаний, що так і буде, – шанси на серйозні переговори у 2027 році зростуть. Я не очікую, що вони відбудуться раніше".

За словами Науседи, протягом зимових місяців Росія "продовжуватиме тиснути на Україну за допомогою авіаударів по її містах".

"Саме тому ми повинні продовжувати надавати Україні військову допомогу, особливо засоби протиповітряної оборони. Водночас ми повинні допомагати відновлювати її енергетичну інфраструктуру", – додав президент Литви.

Він також зазначив, що Росія продовжує вести гібридну війну проти Європи, вдаючись до різних заходів. Серед них Науседа назвав "незаконну міграцію, метеозонди, які потрапляють у наш повітряний простір, а також безпілотники, що прилітають з України або Росії".

"Ми отримали розвідувальну інформацію про можливі провокації", – додав він.

За словами Науседи, Вільнюс прискорив заходи з укріплення кордону після ймовірної російської провокації, як це зробила і Польща. Водночас президент Литви виключив можливість звичайного військового нападу Росії на територію НАТО, однак заявив, що провокації триватимуть.

"Я не думаю, що Росія зараз готова до масштабних операцій. Її ресурси задіяні на українському полі бою, і там Росія не досягає успіху. Але Путін випробовує нас і постійно наближається до застосування статті 5 – зобов’язання НАТО щодо колективної оборони", – сказав він.

Науседа додав, що Литва має "дуже амбітні плани" і прагне бути "значно краще оснащеною" до другої половини 2027 року, щоб протистояти будь-якій загрозі з боку Росії.

Литовський президент також спрогнозував, що Путін продовжуватиме війну, доки матиме достатньо ресурсів. За його словами, хоча економічна ситуація в Росії погіршується, "Кремль мало переймається рівнем життя населення".

Тристоронні переговори за участі України, США та РФ – останні новини

На початку тижня стало відомо, де і коли пройде нова зустріч США, України та Росії. Вона має відбутися в Абу-Дабі 10–11 листопада. Як повідомив високопоставлений представник американської влади, учасники обговорять припинення війни Росії проти України, домовленості щодо безпеки після її завершення та деескалацію. Американська сторона розраховує досягти прориву в переговорах до початку зими.

Згодом президент України Володимир Зеленський розповів, яких результатів очікує від переговорів в Абу-Дабі. Він наголосив, що мир після завершення війни не повинен бути просто словом, а має спиратися на конкретні гарантії безпеки, сильну армію та належне фінансування України. За його словами, першим кроком до цього має стати запровадження режиму припинення вогню.

Спеціальний представник і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер пояснив, якого миру Вашингтон прагне для України. За його словами, йдеться не лише про припинення війни, а й про створення глобальної архітектури безпеки, яка має запобігти повторному нападу.

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