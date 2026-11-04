Трамп: Україна та Росія готові 'домовитися' про припинення війни

Трамп заявив, що Київ і Москва нібито готові укласти домовленість про завершення війни, однак українські переговорники не поділяють оптимізму президента США.

Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо переговорів між Україною та Росією та заявив, що обидві сторони нібито готові до домовленостей про припинення війни. Про це Трамп сказав в інтерв'ю газеті Financial Times.

За словами американського президента, він оптимістично оцінює просування мирних переговорів між Києвом і Москвою.

"Я думаю, що обидві сторони вже готові сказати: "Давайте домовимося"", – заявив Трамп.

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Під час інтерв'ю він також порівняв війну Росії проти України з іншими збройними конфліктами та зазначив, що не вважає, що США перебувають у стані війни з Іраном, як це було у випадку з Україною або під час Першої та Другої світових воєн.

Водночас, як зазначає Financial Times, українські переговорники не поділяють оптимізму Трампа щодо перспектив переговорного процесу.

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Нагадаємо, 10-11 листопада в Абу-Дабі за посередництва США мають відбутися тристоронні переговори на технічному рівні між Україною та Росією. Вже відомо, що російську делегацію очолюватиме Володимир Мединський, який раніше на переговорах відзначався розмовами не про конкретні шляхи до миру, а псевдоісторичними екскурсами.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що, незважаючи на те, що характер зустрічей передбачає тристоронній формат "Україна-США-Росія", Європа присутня в тому чи іншому форматі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що Європі необхідне місце за столом переговорів, оскільки президент США Трамп відновлює переговори щодо України.

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