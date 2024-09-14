Окрім аеродромів, звідки вже прибрали літаки, є й інші об'єкти.

Україна вже передала США та Великій Британії перелік військових об’єктів на території РФ, по яких хотіла би вдарити західними ракетами. Про це агентству Reuters розповіли на умовах анонімності двоє європейських дипломатів.

За словами співрозмовників видання, спочатку українці хотіли використати надані США балістичні ракети ATACMS, щоб вразити російські авіабази. Але Пентагон заявив, що 90% російських літаків, що запускають плануючі бомби, знаходяться на аеродромах щонайменше за 300 кілометрів від території, контрольованої Україною. Це виводить їх із зони дії ATACMS.

Тепер Україна хоче використати ракети для ударів по російських військових командних і контрольних центрах, складах зброї і палива, а також по скупченнях російських військ, заявили джерела.

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Крім американських ATACMS, Київ хоче завдавати далекобійних ударів по Росії за допомогою ракет Storm Shadow, наданих Великобританією, і майже ідентичних французьких ракет SCALP.

У той час як Британія, як вважається, очікує дозволу США на зняття обмежень щодо ракет Storm Shadow, французьке дипломатичне джерело повідомило, що Парижу не потрібен такий дозвіл від Вашингтона на використання Україною французьких ракет.

Україна очікує дозволу на удари по РФ західними ракетами

Як писав УНІАН, Україна домагається зняття заборони на удари західними ракетами для глибоких ударів по території РФ. Наприкінці серпня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що США отримали список цілей, по яких Україна хотіла би вдарити цими ракетами.

Аби не допустити зняття цих обмежень, в останні дні Росія почала демонстративно погрожувати країнам Заходу війною попри свою очевидну неспроможність перемогти навіть Україну.

У Білому домі зізналися, що "дуже серйозно" сприйняли російський блеф і послаблювати обмеження для України не планують.

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