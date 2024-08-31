Однак США, схоже, взагалі не планують дозволяти Україні бити цими ракетами по російській території.

Україна передала адміністрації Джо Байдена список цілей на території Росії, по яких ЗСУ хотіли б завдати удару ракетами ATACMS. Вашингтон досі розглядає запит Києва, розповів CNN міністр оборони України Рустем Умєров.

"Ми пояснили, який потенціал нам потрібен, щоб захистити громадян від російського терору, який спричиняють нам росіяни, тому я сподіваюся, що нас почули", — сказав Умєров.

Однак США, попри неодноразові прохання президента України Володимира Зеленського, наразі не планують послаблення обмежень на використання Україною ракет ATACMS.

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"Ви чули, як ми говорили, що українці можуть використовувати безпекову допомогу США, щоб захистити себе від транскордонних атак, іншими словами, для протидії вогню. Але що стосується дальніх ударів, глибоких ударів по Росії, наша політика не змінилася", – заявив прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер у вівторок.

Україна має лише обмежену кількість наданих США ракет великої дальності, і США дали зрозуміти, що Києву не слід очікувати ще однієї значної поставки ATACMS через обмежену кількість запасів у США та тривалий час виробництва нових, пише CNN із посиланням на офіційного представника США.

Крім того, в Пентагоні кажуть, що більшість високоцінних цілей на території РФ знаходяться поза зоною дії ракет ATACMS. Наприклад Росія вже відвела свої літаки на тилові аеродроми подалі від кордону. Але Умєров це заперечує.

"Ми показуємо, що аеродроми, які вони використовують для ударів по наших містах, знаходяться в зоні дії глибоких ударів", — сказав Умеров в ефірі CNN.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, оскільки дедалі більше українських чоловіків вирушають на лінію фронту, жінки все частіше виконують традиційно чоловічі ролі в Україні – від вугільних шахт до сил територіальної оборони. Зокрема, українки все частіше вступають до підрозділів ППО, які збивають російські безпілотники.

Також ми розповідали, що з початку боїв на Курщині бійці 80-ї ОДШБр затрофеїли вже сім ворожих танків, серед яких новітній Т-90М, чотири Т-80БВМ та два Т-72. Захоплені танки стануть хорошим поповненням та підсилять танковий кулак львівських десантників в майбутніх боях з росіянами.

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