Росія обіцяє "західним агресорам", що вона відповість їм "усіма наслідками, що випливають".

У Росії вирішили знову нагадати про свої "червоні лінії", яких так охоче лякається Захід. Про нібито готовність РФ воювати з усім НАТО одразу заявив на Раді безпеки ООН постійний представник РФ у цій організації Василь Небензя.

Зокрема він поскаржився, що Україна б'є по російській території "за межами зони бойових дій", зокрема по "цивільній інфраструктурі" РФ. При цьому Небензя сором'язливо промовчав, що Росія систематично обстрілює ракетами і дронами всю територію України аж до Львова, зокрема цивільні електростанції.

За його словами, якщо Захід дозволить Україні використовувати західну зброю для ударів углиб території РФ, це "принципово" змінить відносини Кремля із "західним табором".

Якщо рішення про зняття обмежень дійсно ухвалено або буде ухвалено, це означатиме, що з цього моменту країни НАТО починають пряму війну з Росією. У цьому випадку ми, зрозуміло, будемо змушені ухвалювати відповідні рішення з усіма наслідками, що випливають із них для західних агресорів, - заявив Небензя.

При цьому російський "дипломат" стверджує, що обирати цілі та програмувати ракети для таких ударів українці нібито не здатні, і це можуть робити тільки "військовослужбовці НАТО".

Російські "червоні лінії" і реакція Заходу

Як писав УНІАН, західні аналітики та ЗМІ критикують політику адміністрації президента США Джо Байдена, який взяв курс на уникнення ескалацій і підігрування "червоним лініям" Кремля. Наприклад, Foreign Policy пише, що в результаті Україна зазнає непотрібних втрат, а Росія отримує додатковий час, щоб навчитися воювати більш ефективно.

Історик Єльського університету (США) Тімоті Снайдер вважає, що Байден створив небачену в історії ситуацію, коли жертву агресії її ж союзники обмежують у праві на самооборону.

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