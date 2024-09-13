Очікувати змін в політиці США у цьому питанні не варто, кажуть у Білому домі.

США поки що не змінювали свою позицію щодо глибоких ударів по Росії. Про це повідомив журналістам речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в п’ятницю, пише Reuters.

Сьогодні президент США Джо Байден планує зустрітися з прем’єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером. Кірбі не радить очікувати, що за підсумками зустрічі буде оголошено про зміну політики США щодо використання ракет Україною.

"Немає жодних змін у нашій точці зору щодо надання Україні можливостей нанесення ударів на великі відстані всередині Росії. Я б не очікував жодного серйозного оголошення з цього приводу", – наголосив Кірбі.

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Кірбі також сказав, що США серйозно сприйняли попередження президента Росії Володимира Путіна про те, що він вважатиме Захід безпосередньо залученим у конфлікт, якщо Україна випустить ракети далекого радіусу дії західного виробництва по Росії. Однак Кірбі також визнає, що Росія не вперше озвучує подібне.

"Це не риторика, яку ми не чули від нього раніше. Він, очевидно, довів здатність до агресії... Так, ми сприймаємо ці коментарі серйозно", - сказав він.

Ситуація із забороною на удари вглиб Росії

Як писав УНІАН, нещодавно британська газета The Guardian із посиланням на власні джерела в британському уряді повідомила, що Лондон начебто вже ухвалив рішення зняти заборону на використання наданої Україні зброї для глибоких ударів по території РФ. Повідомлялося, що офіційно про це скажуть якраз після зустрічі Байдена і Стармера.

Тим часом газета The Times повідомляє, що США теж знімуть свої заперечення щодо використання британських крилатих ракет Storm Shadow для ударів по РФ. Однак чинною залишиться заборона на такі удари американськими балістичними ракетами ATACMS.

Сьогодні ж Росія озвучила в ООН погрозу "прямою війною" з НАТО, якщо Україні дозводять бити західними ракетами по РФ.

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