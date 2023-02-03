Білий дім і ЦРУ запевняють, що жодних переговорів з Москвою і Києвом з приводу "компромісу" ніхто не вів.

Влада США спростувала повідомлення швейцарських ЗМІ про те, що Білий Дім і ЦРУ пропонували Україні відмовитися від частини територій в обмін на мир з Росією. Про це пише видання The Newsweek.

У коментарі журналістам заступник представника Ради національної безпеки Білого дому Шон Девітт заявив, що твердження, опубліковане швейцарською газетою Neue Zürcher Zeitung, є "неточним".

Неназваний представник ЦРУ також запевнив журналістів, що керівник їхнього відомства Вільям Бернс не здійснював таємну поїздку до Москви в січні і не пропонував там мирний план щодо України. Повідомлення швейцарської газети спікер назвав "абсолютно неправдивим".

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Перспективи мирної угоди щодо війни в Україні

На думку президента Володимира Зеленського, війна в Україні вже знаходиться на тій стадії, коли стратегічна поразка Росії стала очевидною. Він вважає, що в таких умовах Україна повинна продовжувати зміцнювати свої позиції.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що жодних переговорів з Росією за спиною в України не буде. За його словами, виведення військ РФ – необхідна умова для розблокування переговорного процесу.

Тим часом спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Москва готова до переговорів, якщо Київ не висуватиме умови. При цьому вона звинуватила США в "затягуванні конфлікту" і "продовженні агресивної політики".

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