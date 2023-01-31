Нові розмови про мирні переговори тривають на тлі підготовки РФ до нового наступу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вчергове підкреслив, що ніяких переговорів з Росією за спиною в України не буде, цитує Welt.

Шольц заявив, що загроза нового наступу Росії буде зберігатися, поки російські війська перебувають на території України. Ось чому так важливе виведення військ РФ - як умова для розблокування переговорного процесу.

Варто відзначити, що Шольц прокоментував можливість початку переговорів з Росією на прес-конференції з бразильським президентом Лулою да Сілвою.

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Лула, який раніше непрямо звинувачував українського президента Володимира Зеленського в підбурюванні Росії до вторгнення, своєю чергою, заявив, що готовий виступити "миротворцем" і підштовхувати воюючі країни до "миру".

За його словами, є необхідність створити групу країн, які досить сильні і важливі, щоб сісти за стіл переговорів з обома сторонами, цитує DW. Лула додав, що обговорив це і з Німеччиною, і з Францією.

Нові розмови про мирні переговори тривають на тлі підготовки РФ до нового наступу на Україну і низки заяв України, в яких Київ просив Захід передати якомога швидше і побільше наступального озброєння.

Росія готує наступ - що відомо

Напередодні ISW писав, що Україні не вдалося розвинути контрнаступ на півдні в листопаді в основному через нерішучість Заходу поставити Україні західні танки і далекобійні РСЗВ.

Зараз же Росія намагається перехопити ініціативу і піти у новий масштабний наступ вже взимку. За словами Головнокомандувача ЗС Литви, Кремлю треба встигнути до початку передачі ЗСУ нових видів наступального озброєння, тобто - до кінця весни.

Британська розвідка пише, що ворог спробує піти в новий наступ на Донецькому напрямку.

Загрози наступу РФ з території Білорусі, за оцінками спостерігачів, наразі немає. Полігони країни РФ використовує для навчань мобілізованих, яких потім перекидає на схід України.

Після розгрому Росії контрнаступатиме Україна, впевнені експерти. Екс-глава ЦРУ Девід Петреус вважає, що метою наступальної операції України в цей період повинен стати, в тому числі, сухопутний коридор РФ до Криму.

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