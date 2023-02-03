І Україна, і Росія відмовилися від такої пропозиції, проте це розблокувало "танкову коаліцію".

У середині січня 2023 року президент США Джо Байден доручив директору ЦРУ Вільяму Бернсу перевірити готовність України й Росії до переговорів. Бернс запропонував закінчити війну в обмін на українські території.

Як повідомили двоє незалежних співрозмовників у владі Німеччини швейцарському виданню Neue Zürcher Zeitung, Бернс запропонував Києву "мир в обмін на землю", а Москві – "землю в обмін на мир". Йшлося нібито про близько 20% території України, що приблизно збігається з Донецькою й Луганською областями.

Зазначається, що у Києві відмовились від поділу української території, а в Москві все ще мають сподівання виграти війну в довгостроковій перспективі. Видання наголошує, що відмова від такого плану могла стати причиною ухвалення рішень про надання Україні західних танків.

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Журналісти пишуть, що саме після цих поїздок директора ЦРУ президент США вирішив поступитися наполяганням німецького канцлера Олафа Шольца й ухвалити рішення про надання Україні бойових танків Abrams. Саме це й розблокувало позицію Берліна щодо передачі Leopard 2 – як із запасів інших держав, так і з власних.

При цьому, за даними NZZ, рішення Байдена стало несподіванкою для Шольца. Тому його рішення щодо танків Leopard 2 також могло бути спонтанним, а не продуманим, як це подала німецька сторона.

Завершення війни в Україні: прогноз

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти на сьогодні перебувають у специфічній стадії, коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Проте тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій.

Військовий експерт Олег Жданов прогнозує, що гаряча фаза війни в Україні може закінчитися вже до осені, якщо всі обставини складуться найбільш вдалим чином. На його думку, раніше озвучені прогнози, що ЗСУ можуть вийти на кордони 1991 року до літа, зараз вже не актуальні.

Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що не існує способу домовитись з Росією про припинення війни, і тому Україні треба вигравати у цій війні.

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