Він вважає, що зараз британці лише спорадично звертають увагу на війну Росії проти України.

У Великій Британії всім стало байдуже до війни в Україні. Про це заявив колишній прем’єр-міністр країни Борис Джонсон у коментарі The Telegraph.

"Інтерес до України та апетит зараз дуже низькі. Мені це дуже сумно. Я маю на увазі, [ця тема] якось приходить і йде, але для мене це головне", - сказав колишній очільник британського уряду.

На запитання про те, як він оцінює своїх наступників на посаді в контексті України, Джонсон висловив жаль щодо недостатньої активності чинного британського уряду.

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"Британія продовжує відігравати дуже важливу роль у цьому питанні. Але якщо ви поговорите з деякими моїми українськими друзями, вони скажуть, що, можливо, ми не зовсім на тій лідерській, ідейній ролі, в якій були раніше", - сказав він.

Війна в Україні і Велика Британія

Як писав УНІАН, на початку березня Велика Британія в дуеті з Францією започаткувала так звану "коаліцію охочих", яка анонсувалася як організаційна платформа, на який буде створено військовий контингент для відправки в Україну. Але досі далі розмов та обіцянок справа не пішла.

Майже одразу британські ЗМІ почали писати, що за коаліцією охочих нічого не стоїть, і у своїй суті це просто – політичний театр.

Разом з тим Велика Британія продовжує надавати Україні цілком реальну військову допомогу. Крім того, Лондон продовжує запроваджувати нові санкції проти Росії. Наприклад, цього тижня Британія приєдналася до санкцій ЄС щодо стелі ціни на російську нафту.

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