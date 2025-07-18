Разом з ЄС Лондон "завдає удару по самому серцю" російського енергетичного сектору, заявив міністр закордонних справ Ламмі.

У Великій Британії знижують граничну ціну на російську нафту. Відповідне рішення ухвалив уряд Сполученого Королівства, сказано на сайті британського уряду.

Раніше про зниження граничної ціни на нафту з РФ домовилися у рамках 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти країни-агресорки. В уряді Британії зазначають, що ухвалене рішення знизить граничну ціну на російську сиру нафту до 47,6 доларів за барель. Зараз вона становить 60 доларів.

Очікується, що це рішення безпосередньо вдарить по доходах Росії від продажу нафти, які вже впали на 35%, у порівнянні з минулим роком.

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У Лондоні підкреслюють, що це обмежить нафтову промисловість правителя РФ Путіна, знизить ринкову вартість російської сирої нафти і завдасть шкоди одному з ключових джерел фінансування російської війни проти України.

"Велика Британія та її союзники по ЄС закручують гайки для Кремля, ще більше перекриваючи найцінніший потік фінансування його незаконної війни в Україні. Цей рішучий крок щодо зниження верхньої межі ціни на сиру нафту буде спрямований на скорочення доходів Росії від продажу нафти і посилить тиск на Путіна, використовуючи його найбільшу вразливість, зберігаючи при цьому стабільність енергетичних ринків", – заявила канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі наголосив, що разом з ЄС Лондон "завдає удару по самому серцю" російського енергетичного сектору.

"Оскільки Путін продовжує ухилятися від серйозних мирних переговорів, ми не будемо стояти осторонь. Ось чому ми разом з ЄС завдаємо удару по самому серцю російського енергетичного сектору. Разом ми продовжимо чинити невпинний тиск на Путіна, стискаючи його критично важливу нафтову галузь і перекриваючи фінансування його незаконної війни в Україні", – сказав він.

Санкції проти Росії

18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Він передбачає зниження стелі цін на російську нафту, а також додає до "чорного списку" ще 105 кораблів "тіньового флоту" РФ, за допомогою якого росіяни продають свої енергоресурси іншим країнам.

Блок знизив граничну ціну на нафту з РФ до 47,6 долара за барель. Це рішення одразу призвело до зростання світових цін на нафту, писали у ЗМІ. До прикладу, вартість марки Brent зросла на 62 центи, до 70,14 долара за барель.

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