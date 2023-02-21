45-й президент США вважає, що якщо він знову стане главою держави, то Київ і Москва підпишуть мирний договір за добу.

45-й президент США Дональд Трамп заявив, що повномасштабну війну Російської Федерації проти України можна закінчити за одну добу. Для цього йому нібито потрібно всього лише два телефонні дзвінки.

За словами політика, якщо його знову оберуть на пост президента США, то він одразу ж подзвонить президенту Росії Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському. Він упевнений, що зможе домовитися про зустріч.

"Буквально в ту ж ніч, як стане відомо про мою перемогу, я подзвоню Путіну і Зеленському. Я скажу їм, що потрібно зустрітися і гарантую, що зможу вирішити це питання", - заявив Трамп під час виступу 20 лютого перед прихильниками у Флориді.

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При цьому він запевнив, що підписати мирний договір вдасться за 24 години.

Варто відзначити, що вибори президента в США повинні відбудуться в листопаді 2024 року. Трамп планує брати участь у президентських перегонах.

Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо

Амерканський політик Дональд Трамп ніколи не приховував свою симпатію до президента РФ Володимира Путіна. Він публічно хвалив російського диктатора, коли перед вторгненням в Україну Кремль вирішив визнати "незалежність" терористичних угруповань "ЛДНР".

При це в серпні 2022 року Трамп заявив, що Росія не напала б, якби Україна відмовилася від Криму та членства в НАТО.

Крім того, він розкритикував поставки західних танків в Україну. За його словами, так справа може дійти і до поставок ядерної зброї Києву.

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