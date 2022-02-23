П'ятдесятий президент США висловив думку, що Америці варто переймати такий підхід для своєї політики.

Екс-президент США Дональд Трамп захопився Путіним, назвавши визнання незалежності республік "геніальним актом".

"Вчора я включив телевізор і сказав: "Це геніально!" Путін оголошує більшу частину України незалежною. О, це чудово", - сказав Трамп в інтерв'ю The Clay Travis & Buck Sexton Show.

За його словами, рішення Путіна було "найсильнішою миротворчою силою", яку він коли-небудь бачив.

"Отже, Путін зараз називає великий шматок України "незалежною". Наскільки ж розумно це! Він має намір йти туди і стати миротворцем. Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив. Цей хлопець дуже кмітливий. Я дуже добре його знаю. Дуже, дуже добре", - сказав Трамп, додавши, що тією ж логікою могли б керуватися Штати на своїх південних кордонах.

Він також зауважив, що такого ніколи б не сталося при його команді на чолі США і було б навіть "немислимим".

"Я дуже добре знаю Путіна, ми з ним не раз спілкувалися, я подобаюся йому, він подобається мені. У сенсі, він такий "міцний горішок", у нього є шарм, він любить свою країну і він завжди хотів Україну, і ось побачив можливість. І я розмовляв про це з ним, говорив йому, що він не може так чинити...

При мені це було б взагалі немислимо. І знаєте, якою була відповідь Байдена? Ніякої відповіді не було. Їм було нічого сказати з цього приводу, це дуже сумно", - резюмував Трамп.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "Л/ДНР", після чого з ватажками цих терористичних організацій Пушиліним і Пасічником були підписані відповідні "документи".

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької та Луганської областей.

У НАТО заявили, що Росія перейшла від прихованих спроб дестабілізувати Україну до відкритих військових дій.

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