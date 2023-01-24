За минулу добу великих колон з військовою технікою РФ або активність ЗС Білорусі не зафіксовано.

Найближчими днями очікуються активні польоти авіації в рамках проведених спільних льотно-тактичних навчань Росії та Білорусі. Вони триватимуть до 1 лютого.

Про це повідомили дослідники з групи "Беларускі Гаюн". За їхніми даними, також можна очікувати активних переміщень ЗС РБ в районі Слоніма у зв'язку з проведеними на базі 11-ї механізованої бригади заходами з приведення в готовність підрозділів забезпечення.

"Російський контингент знаходиться в польових таборах на полігонах ЗС РБ, і не проводить в даний час активних переміщень всередині країни. Можна припустити, що російські військові займаються навчанням прибулих в першій половині січня для проходження курсу військової підготовки громадян РФ. Побічно на це вказує в т.ч. й інформація про активну стрільбу на 230-му загальновійськовому полігоні під Барановичами, де знаходиться великий польовий табір РФ", - додали дослідники.

Відео дня

Зазначається, що минулої доби фіксувалися невеликі колони і окремі машини в районі міста Лунинець, на окремих ділянках траси М1 і в Мінську, проте великих переміщень техніки не було.

Водночас активність ЗС РБ також була невисокою - техніку помічали в Пінську і Мозирі. Крім цього, ввечері в районі Гродно відзначався рух у бік полігону "Гозький" підрозділів 6-ї механізованої бригади.

Загроза з боку Білорусі

За даними ДПСУ на території Білорусі зараз перебуває близько 11 тисяч російських військових, однак їх кількість періодично змінюється. Однак, українські прикордонники не фіксують збільшення угруповань російських і білоруських військ біля кордону.

Як раніше повідомляв УНІАН, США також поки не бачать підтверджень щодо намірів білоруської армії вторгнутися в Україну.

Днями в ГУР заявили, що зараз загрози відкритого вторгнення з боку Білорусі на територію України немає. Президент РБ Олександр Лукашенко водить російського лідера Володимира Путіна за ніс.

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