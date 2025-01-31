Росія намагається змусити Захід повірити, що український уряд не здатен вести переговори, зазначив Ліпавський.

В умовах тиску з боку президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню в Україні європейці повинні нав'язати Росії свої умови для можливих переговорів.

Як заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland, майбутні мирні переговори з РФ стосуються не тільки територіальних претензій.

"Йдеться про фундаментальні принципи, як-от питання про те, чи слід притягати до відповідальності російських воєнних злочинців, чи ні. Багато військових злочинців повернулися в Росію, і їх важко спіймати. Ми також повинні змусити Путіна заплатити за те, що він зруйнував в Україні, а Україна повинна залишитися суверенною державою з Володимиром Зеленським як суверенним президентом", - зазначив глава МЗС.

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Він наголосив, що Путін, російські чиновники і пропагандисти заявляють, що не хочуть вести переговори з Україною і бажають розмовляти з канцлером Німеччини Олафом Шольцем або президентом США, але не з українцями:

"Вони хочуть, щоб ми повірили, що український уряд не здатен вести переговори. Ми не повинні потрапити в цю пастку... Ми повинні змусити Путіна прийняти Зеленського для переговорів і як президента суверенної держави. Це має бути однією з наших умов переговорів".

Він також зазначив, що для посилення тиску на Росію ЄС планує в 16-му пакеті санкцій обмежити свободу пересування російських дипломатів у Європі.

"Чисельність (російських) дипломатів, членів їхніх сімей, військовослужбовців і членів їхніх сімей наразі становить щонайменше 2 000 осіб... Ці особи утворюють безпрецедентну мережу, яку російські спецслужби використовують для здійснення актів саботажу на території ЄС. Це абсолютно неприйнятно", - зазначив глава МЗС Чехії.

Переговори з РФ - новини

Раніше ЗМІ писали, що в Європі зростають побоювання того, що США розробить угоду про закінчення війни в Україні, яка буде невигідною для Києва та в якій країни ЄС використовуватимуться лише для повоєнного фінансування і в якості гаранта.

Раніше Путін заявив, що Володимир Зеленський не є легітимним президентом, тому не може підписувати документи про завершення війни з Росією.

Зеленський відреагував на цю заяву. Він наголосив, що кожен крок і всі цинічні хитрощі глави Кремля спрямовані на те, щоб зробити війну нескінченною.

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