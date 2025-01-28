Він звернувся до світових лідерів із закликом.

Президент України Володимир Зеленський радить світовим лідерам не повторювати помилок минулого і дотиснути Росію до справжнього миру.

Він написав у мікроблозі X, що сьогодні кремлівський правитель Путін знову підтвердив, що боїться переговорів і сильних лідерів. За словами Зеленського, кожен крок та всі цинічні хитрощі очільника Кремля спрямовані на те, щоб зробити війну безкінечною:

"Зараз ми бачимо, що є можливість досягти реального миру, але саме Путін робить усе, щоб замість миру або продовжити вбивати повномасштабно, або отримати паузу, щоб надалі, завдаючи гібридних ударів, готувати нове повномасштабне вторгнення".

Український президент закликав всіх, хто готовий наближати мир за допомогою сили, діяти злагоджено й рішучо. "Світовим лідерам варто врахувати помилки попередніх років і тих лідерів, що вже пішли зі сцени, а саме: Путін має великі можливості, щоб руйнувати світ, але надто мале й боягузливе серце, щоб протистояти справжньому тиску лідерів", - додав він.

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Що Путін говорив про переговори

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Путін заявив, що Володимир Зеленський не є легітимним президентом, тому не може підписувати документи щодо завершення війни з Росією.

Також кремлівський правитель сказав, що війна могла б закінчитися ще у 2022 році, якби Україна просто "пішла" з Донбасу.

Ці заяви пролунали на тлі обіцянок нового президента США Дональда Трампа закінчити війну. Як пише Politico, зараз у Києві не вірять, що він зможе укласти вигідну угоду про припинення війни.

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