Трамп має твердий намір досягти завершення війни, каже Рубіо.

Позиція президента США Дональда Трампа полягає в тому, що війна в Україні має завершитися – і завершитися переговорами. Але будь-які перемовини передбачають поступки від обох сторін. Ні Україна, ні Росія за підсумками війни не зможуть досягти своїх "максималістських цілей.

Про це сказав в інтервʼю журналістці Мегін Келлі державний секретар США Марко Рубіо. Він зазначив, що завершення війни, яку РФ веде проти України, потребуватиме часу.

Відповідаючи на питання про те, лідер якої з країн є найбільшою "перепоною" для початку мирних переговорів, Рубіо підкреслив, що як у президента України Володимира Зеленського, так і у російського правителя Володимира Путіна є свої внутрішні інтереси.

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"Якщо уявити, що ви українець, росіяни змусили вас так страждати, і тепер ви дозволите їм залишити землю (під контролем Росії, – ред.)? Я маю на увазі, що в Україні люди були б засмучені цим, і це зрозуміло", – додав держсекретар США.

Проте він наголосив, що є й більш "зрілі" реалії життя. Обидві сторони платять велику ціну в цій війні. І Україна, і Росія зацікавлені в тому, щоб ця війна завершилася, каже Рубіо.

"Це (війна в Україні, – ред.) не закінчиться з максималістськими цілями однієї зі сторін, і доведеться виконати багато важкої роботи. І я думаю, що тільки Сполучені Штати під лідерством президента Трампа можуть зробити це можливим. Це буде нелегко, і це потребуватиме деякого часу. Але я знаю, що він (Трамп, – ред.) має твердий намір досягти цього", – констатував держсекретар США Рубіо.

Завершення війни в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що на перемирʼя в Україні може піти від двох до шести місяців. За його словами, найближчим часом Україну слід підтримувати так, щоб вона мала сильну позицію для початку можливих переговорів про перемир'я і мир.

Водночас колишній аналітик НАТО Міхаель Рюле у статті для Welt пише, що мир в Україні дорого коштуватиме Європі і США. Він зазначив, що Вашингтону не вдастся обмежитися роллю нейтрального посередника при укладенні миру між Києвом і Москвою.

Рюле підрахував, що для контролю 1200-кілометрової лінії розмежування, знадобиться контингент у 50 000 умовних миротворців. А з урахуванням ротацій – біля 150 тисяч.

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