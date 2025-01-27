Європа намагається зміцнити свою геополітичну позицію, але є проблеми.

У Європі зростають побоювання того, що США розробить угоду про закінчення війни в Україні, яка буде невигідною для Києва і в якій країни ЄС використовуватимуться лише для повоєнного фінансування і як гарант. ЄС прагне зміцнити свою геополітичну роль, але втрачає позиції на тлі США і Китаю, пише El Pais.

"ЄС міг би забезпечити свою участь у рамках системи гарантій безпеки майбутньої угоди, наприклад, через розміщення військ на місцях. Однак, як підкреслюють дипломатичні джерела та аналітики, реалізувати цю схему буде надзвичайно складно, якщо США не візьмуть активної участі", - йдеться в матеріалі.

При цьому країни Європейського Союзу мають мало важелів тиску, щоб забезпечити собі вагому роль у співпраці зі США.

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"Такий сценарій був би катастрофою для безпеки Європи, не кажучи вже про велику геополітичну поразку", - зазначає джерело, яке побажало залишитися анонімним.

Вкрай важливо, щоб європейці брали участь у розробці майбутньої формули, щоб безпосередньо переконатися в залученості США до архітектури гарантій безпеки, яка не повинна повністю спиратися тільки на Європу, вважає директор брюссельського офісу Королівського інституту Елькано Луїс Сімон. Адже сценарій, у якому роль Європи в розробці майбутньої угоди є органіченою, вигідний Росії.

"Переговори щодо України мають відбуватися між Росією і США, без участі інших західних країн. Нам нема чого обговорювати з Лондоном або Брюсселем", - заявив помічник кремлівського диктатора Володимира Путіна Микола Патрушев.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголошує, що переговори мають відбуватися за участю США, України, Росії та ЄС.

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Раніше УНІАН повідомляв, що є сумніви в тому, що Путін піде на переговори. Їх, зокрема, озвучив сенатор Томмі Тубервіль зі штату Алабама.

"Українці, а також НАТО і Сполучені Штати так погано впоралися з цією війною, що Путін став у дверях, щоб робити все, що він хоче", - сказав він.

Крім того, Зеленський прокоментував своєрідний ультиматут Трампа Путіну. "Це сигнал сильної людини. Це як постріл. Тут немає пострілу в повітря, який попереджає про щось. Тут одразу він робить меседж прямий, що хоче закінчити війну", - наголосив президент України.

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