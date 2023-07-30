Наразі Бундесвер має на своїх складах 600 таких систем.

У Німеччині зростає підтримка ідеї передачі Україні далекобійних ракет Taurus в межах військової допомоги.

Як пише німецька газета Welt am Sonntag, політики та дипломати закликають німецьку владу надати ці боєприпаси. Один із високопоставлених політиків ФРН вказує на "тактику навмисних зволікань" у цьому питанні.

За словами депутата Бундестагу від опозиційної партії ХДС Родеріха Кізеветтера, Берлін повинен терміново передати Україні більше танків Leopard 2, засобів розмінування, зенітних систем, боєприпасів та крилаті ракети Taurus.

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Він додав, що наразі Бундесвер має 600 систем Taurus. Хоча 450 з них не працюють, їх можуть модернізувати для експорту.

Кізеветтер наголошує, що на це просто не вистачає політичної волі. При цьому затримка у наданні ракет Україні здатна не лише продовжити війну, а й може перенести повномасштабну військову агресію РФ та інші держави - Молдову, Польщу, Румунію та держави Балтії.

Представник ліберальної партії з правлячої коаліції Маркус Фабер додав, що позитивний досвід від постачання британських крилатих ракет для ЗСУ демонструє важливість такої допомоги.

Taurus для України - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, у травні Україна офіційно запросила у Німеччини крилаті ракети Taurus.

Експерт з питань оборони, депутат Бундестагу від "Вільної демократичної партії" (FDP) Александр Мюллер заявив, що Німеччина повинна передати Україні Taurus. Вони вони можуть уражати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у червні зауважив, що ФРН залишається обережною у таких питаннях.

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