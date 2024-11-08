У США не бачать підтверджень того, що Путін готовий відмовитися від своїх намірів продовжувати поглинати українську територію.

У Сполучених Штатах Америки не бачать жодних підтверджень того, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів про завершення розв'язаної проти України війни не на своїх умовах.

Таку заяву зробив на брифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер. За його словами, господар Кремля не готовий відмовитися від своїх намірів поглинати Україну.

"Ми не бачимо підтверджень того, що Путін готовий відмовитися від своєї вимоги продовжувати поглинати українську територію", – заявив спікер.

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Міллер висловив упевненість у тому, що існують переговори, на які погодиться Путін, де він отримає "все, що хоче, а Україна не отримає нічого з того, на що вона має право згідно зі Статутом ООН".

І це не ті переговори, в яких зацікавлений президент України Володимир Зеленський, "та й не повинен бути зацікавлений", наголосив речник Держдепу.

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Ідеї про припинення вогню без надання Україні гарантій безпеки можуть призвести до подальшої окупації та руйнування України російськими загарбницькими військами. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський.

Крім того, глава держави вважає, що швидке закінчення війни, яке обіцяв Дональд Трамп, обов'язково означатиме певні втрати для України.

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