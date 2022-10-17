В Німеччині вважають, що справа може дійти до застосування "субстратегічної ядерної зброї" на території України.

У найбільших спецслужбах Німеччини заявили про можливість використання Росією ядерної зброї в Україні, оскільки програш на війні може становити "екзистенційну загрозу правлінню Путіна".

Про це пише Spiegel.

Глава Федеральної розвідувальної служби Бруно Каль вважає, що справа може дійти до застосування "субстратегічної ядерної зброї" на території України. Путін може вдатися до такого кроку, щоб нав'язати Україні продиктований мир, оскільки з російського боку не видно жодних ознак готовності до компромісів у можливих переговорах.

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Каль наголосив, що програш на війні в Україні може "становити екзистенційну загрозу для правління Путіна". Однак він зауважив, що його служба не має доказів того, що Росія планує використовувати стратегічну або тактичну ядерну зброю.

Водночас у спецслужбах Німеччини звинуватили Путіна в тому, що коли він наважився на повномасштабне вторгнення в Україну, він фактично напав на весь Захід.

Так, Каль назвав дії Путіна в Україні "оголошенням війни всьому вільному, демократичному світу". Свою оцінку подіям в Україні надав і президент Відомства із захисту конституції (BfV) Томас Гальденванг.

"Тліюче системне суперництво перетворилося на відкриту боротьбу", – заявив він.

Гальденванг додав, що російське вторгнення в Україну "змінило правила гри" у всіх сферах політики, пов'язаних з безпекою. Це має прямий вплив на внутрішню безпеку Німеччини. У квітні федеральний уряд вислав з країни 40 російських шпигунів. Утім, за словами очільника BfV, це далеко не всі агенти Росії.

Війна Росії проти України: роль Заходу

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року країни Заходу постачають Україні озброєння та гуманітарну допомогу, а також проводять навчання українських військових.

17 жовтня стало відомо, що у Європарламенті озвучили новий варіант військової допомоги Україні у боротьбі проти російської агресії. Країнам Заходу запропонували здавати сучасне озброєння в оренду нашій країні.

Раніше Німеччина оголосила про постачання Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana в рамках спільного проекту з Данією і Норвегією. Пакет допомоги також включає 130 польових обігрівачів, 36 машин швидкої допомоги, 100 тисяч аптечок і сухпайки.

У той же день заяву про надання Україні військової допомоги зробили і в НАТО. В Альянсі зазначили, що нададуть нашій країні більше засобів протиповітряної оборони.

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