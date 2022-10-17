Кошти на це може виділяти ЄС.

У Європарламенті озвучили новий варіант військової допомоги Україні у боротьбі проти російської агресії. Країнам Заходу запропонували здавати сучасне озброєння в оренду нашій країні.

Про це в інтерв'ю порталу Welt розповів голова комітету у закордонних справах у Європарламенті Девід Макаллістер.

Саме цей чиновник запропонував ідею з орендою озброєння. Кошти для оплати за неї міг би надати Європейський Союз. А по закінченню часу оренди Україна повинна повернути техніку. Правда, Макаллістер не уточнив, як бути, якщо озброєння знищать на полі бою.

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Окремо політик закликав країни-члени Євросоюзу збільшити військову підтримку України: "Всі держави-члени повинні надати свою справедливу частку військової допомоги. Подальше коливання продовжить війну і буде коштувати життя ні в чому не винним громадянам України".

У Welt відзначили, що Макаллістер, швидше за все, натякав на Францію та Італію. Їхню військову допомогу Україні в Брюсселі вважають "абсолютно недостатньою".

Поставки зброї в Україну: остання інформація

У НАТО 13 жовтня повідомили, що наша країна отримає сучасні засоби ППО. "Ми посилимо нашу підтримку, і зокрема, ми надамо більше систем протиповітряної оборони Україні", — заявив генсек Альянсу Йенс Столтенберг.

Німеччина в той же день оголосила про постачання 16 самохідних артилерійських установок Zuzana в рамках спільного проекту з Данією і Норвегією. Пакет допомоги також включає 130 польових обігрівачів, 36 машин швидкої допомоги, 100 тисяч аптечок і сухпайки.

У США 15 жовтня повідомили про виділення озброєння для України на суму $725 мільйонів. Поставки включають 200 броньовиків HMMWV і майже 30 тисяч артилерійських снарядів.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Іспанія надасть нашій країні чотири системи ППО Hawk.

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