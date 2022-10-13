Генеральний секретар Альянсу відзначив, що союзники і партнери підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде необхідно.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна отримає більше систем протиповітряної оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільному брифінгу з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Брюсселі в рамках засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Я вітаю безпрецедентну підтримку, яку Сполучені Штати надали Україні, а також безпрецедентну підтримку, яку європейські союзники, Канада і партнери надають Україні. Я також вважаю, що це дуже важливе повідомлення, яке вчора озвучили союзники і партнери НАТО на засіданні Контактної групи з питань оборони України, що ми будемо на стороні України стільки, скільки буде потрібно", - заявив Столтенберг.

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"Ми посилимо нашу підтримку, і зокрема, ми надамо більше систем протиповітряної оборони Україні", - наголосив генеральний секретар Альянсу.

Засідання "Рамштайн": що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що на шостому засіданні у форматі "Рамштайн" обговорювалося питання про продовження постачання озброєння та підготовки українських військових.

Остін також заявив, що українські військові змінили динаміку війни, яку розв'язала Росія, підтримка України посилиться.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони так швидко, як тільки фізично їх вдасться доставити. Він наголосив, що є воля зробити усе можливе для посилення протиповітряної оборони України.

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