Американський лідер заявив, що хоче, аби вбивства та смерті зупинилися.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що чекає відповіді від Росії щодо пропозиції про припинення вогню в Україні вже цього тижня. Такі слова пролунали під час спільного брифінгу Трампа та премʼєр-міністерки Італії Джорджі Мелоні в Білому домі.

"Ми почуємо від них відповідь цього тижня. Дуже скоро, насправді. Ми хочемо, щоб це зупинилося. Ми хочемо, щоб смерті і вбивства зупинилися", – заявив американський президент.

Трамп також укотре повторив своє твердження про те, що щотижня у війні РФ проти України гинуть 2500 людей – здебільшого, українські та російські солдати.

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Російські окупаційні війська розпочали наступ на Покровському напрямку. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Сили оборони тільки за сьогодні знищили 115 одиниць ворожої техніки і 200 окупантів.

Крім того, президент попередив про загрозу ворожих обстрілів на час Великодніх свят. За його словами, спецслужбам відомо про плани Росії.

Тим часом головонокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська проводять контрнаступальні дії і мають певні успіхи. Протягом останніх тижнів Силами оборони звільнено близько 16 квадратних кілометрів території в районі трьох населених пунктів.

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