Небажання Росії закінчувати війну може стати приводом для цього.

США можуть вийти з переговорів про припинення війни в Україні, якщо одна зі сторін заважатиме досягненню миру. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

Так, журналісти запитали в нього, як скоро може бути запроваджено режим припинення вогню в Україні.

"Конкретного числа днів немає, але скоро. Ми хочемо зробити це. Ми говоримо про те, що гинуть люди. У середньому 2500 молодих людей, солдатів на тиждень. Ми хочемо врятувати ці життя", - відповів Трамп.

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Однак тут же президент США припустив, що може просто самоусунутися з переговорного процесу і кинути все напризволяще, якщо завдання здасться йому занадто важким.

"Якщо з якоїсь причини одна з двох сторін зробить це (досягнення миру - УНІАН) дуже складним, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви дурні, ви жахливі люди". І ми просто підемо. Але, сподіваюся, нам не доведеться цього робити. Я думаю, що у нас є всі шанси вирішити цю проблему", - заявив він.

При цьому Трамп відкинув тезу про те, що Кремль просто грає з ним.

"Ні, ніхто зі мною не грає. Я намагаюся допомогти. Ніхто ні з ким не грає. Ми подивимося, чи вдасться нам це зробити. Я думаю, у нас дуже хороші шанси домогтися цього, і зараз усе йде до цього", - сказав він.

На уточнювальне запитання журналіста, чи продовжать США постачати військову допомогу Україні, якщо Білий дім самоусунеться з переговорного процесу, Трамп відповідати відмовився.

"Я цього не буду говорити, тому що, я думаю, ми зробимо це (доб'ємося миру - УНІАН)", - сказав він.

Переговори про мир в Україні

Як писав УНІАН, напередодні Трамп заявив, що сподівається на припинення вогню в Україні вже наступного тижня. Тим часом у Москві відмовилися гарантувати навіть продовження і без того хиткого "енергетичного перемир'я".

Сьогодні держсекретар США Марко Рубіо вже прямо заявив, що США витратили занадто багато зусиль на допомогу Україні і можуть просто переключитися на інші питання. За його словами, США визнають переговори про припинення вогню в Україні нежиттєздатними, якщо протягом кількох днів не вдасться домогтися успіху.

Однак паралельно віце-президент Джей Ді Венс висловив оптимізм щодо можливого припинення вогню в Україні.

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