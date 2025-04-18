Прессекретарка Держдепу США Теммі Брюс розповіла про розмову Рубіо і Рютте.

Держсекретар США Марко Рубіо в розмові з генсеком НАТО Марком Рютте підтвердив, що якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру в Україні, США відійдуть від своїх посередницьких зусиль зі встановлення миру.

"Державний секретар Марко Рубіо поговорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб проінформувати його про мирну пропозицію, представлену вчора українській делегації в Парижі та російським посадовцям телефоном", - ідеться в заяві, опублікованій прессекретарем Держдепу Теммі Брюс.

Зазначається, що Рубіо "висловив сподівання президента Трампа і Сполучених Штатів на те, що цю пропозицію буде ухвалено і вона призведе до міцного і міцного миру в Україні".

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"Секретар наголосив, що, хоча наша нація прагне допомогти покласти край війні, якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру, Сполучені Штати відступлять від зусиль із посередництва у мирі", - додала Брюс.

Заяви США про вихід із мирного процесу щодо України

Раніше Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп припинить спроби організувати мирну угоду між Росією і Україною, якщо незабаром не побачить явних ознак того, що вона досяжна.

Сам Трамп пізніше сказав, що Вашингтон може припинити участь у мирних переговорах щодо України, якщо одна зі сторін перешкоджатиме досягненню домовленостей.

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