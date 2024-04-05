Видання відзначає, що співвідношення випущених боєприпасів зараз становить 5:1 на користь РФ.

На тлі проблем з американською військовою допомогою Україні ЗСУ змушені економити кожен боєприпас до артилерії та мінометів, пише The New York Times.

Видання зазначає, що нестача снарядів в Україні зараз особливо відчувається на тлі будівництва лінії оборони. Адже Київ зараз має втримати фронт та не допустити росіян до тих позицій, де лінія ще не облаштована.

Журналісти також пишуть, що РФ має перевагу в боєприпасах протягом усієї повномасштабної війни. За різними даними, співвідношення випущених боєприпасів зараз становить 5:1 на користь РФ.

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Погіршує ситуацію й те, що Росія готується до свого нового наступу та вже має достатню кількість снарядів для його проведення, зазначає NYT.

Втім, усе може змінитися, якщо США усе ж таки виділять новий пакет допомоги для України. Адже Вашингтон був головним постачальником боєприпасів для України.

Крім того, видання відзначає чеську ініціативу, яка хоч ще й не поставила Києву снаряди, але вже частково спростила ситуацію. Адже знаючи, що Україна отримає боєприпаси, Сили оборони можуть дозволити собі використовувати більше снарядів із власних запасів.

Допомога Україні: що треба знати

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв винести на голосування законопроект, який зокрема включає й виділення допомоги Україні. Це має статися 9 квітня, коли Конгрес повернеться з канікул.

На думку республіканця із Нью-Йорка Майка Лоулера, Палата представників Конгресу США проголосує за фінансову допомогу Україні після великодніх канікул.

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